Saber cómo limpiar el horno de microondas es fundamental para evitar la acumulación de bacterias y malos olores. Este electrodoméstico, uno de los más utilizados en los hogares, puede convertirse en un foco de contaminación si no se desinfecta con frecuencia. Mantenerlo limpio y libre de residuos no solo mejora su funcionamiento, también protege la salud de quienes lo usan.

Existe la creencia de que la radiación del microondas elimina bacterias y mantiene el interior libre de microorganismos.

No obstante, especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) advierten que esto no es así. Si no se limpia con frecuencia, este aparato puede convertirse en un espacio propicio para la acumulación de bacterias y malos olores.

Además de representar un riesgo para la salud, la falta de limpieza puede afectar el funcionamiento del equipo y generar gastos innecesarios por reparaciones o reemplazo.

Así debes limpiar tu microondas para eliminar bacterias y malos olores. Canva

¿Por qué el microondas puede acumular bacterias?

De acuerdo con la doctora María del Rosario Morales Espinosa, jefa del Laboratorio de Genómica Bacteriana del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de la UNAM, los restos de comida que salpican al calentar alimentos, sobre todo cuando no se tapan, se adhieren a las paredes internas del microondas.

Estos residuos, si no se eliminan, se convierten en fuente de nutrientes para bacterias ambientales. La humedad que se genera durante el calentamiento facilita que estos microorganismos proliferen con mayor rapidez.

La radiación del microondas actúa sobre las moléculas de agua para producir calor en los alimentos, pero no está diseñada para desinfectar superficies sucias. Si existen restos de grasa, salsas o líquidos adheridos, estos pueden albergar bacterias que posteriormente entren en contacto con otros alimentos.

Entre los problemas más comunes derivados de una limpieza deficiente se encuentran:

Malos olores persistentes

Manchas difíciles de retirar

Contaminación cruzada de alimentos

Desgaste prematuro del electrodoméstico

Así debes limpiar tu microondas para eliminar bacterias y malos olores. Canva

En hogares donde el uso es constante, la acumulación de residuos puede presentarse en pocos días, lo que hace necesario adoptar una rutina de limpieza frecuente.

¿Cómo limpiar el microondas correctamente, según la UNAM?

La especialista de la UNAM señala que no es necesario utilizar productos costosos ni químicos agresivos. Un procedimiento básico con agua y jabón es suficiente para mantener el microondas en condiciones adecuadas.

Las recomendaciones son claras:

Usar agua y jabón para trastes:

No existe una regla estricta sobre la frecuencia, pero si el microondas se utiliza varias veces al día, lo ideal es limpiarlo diariamente.

Limpiar al final del día si el uso es constante:

Es importante que el utensilio no tenga residuos de alimentos, ya que podría transferir bacterias en lugar de retirarlas.

Así debes limpiar tu microondas para eliminar bacterias y malos olores. Canva

Frotar todas las superficies internas:

Se debe limpiar el interior completo, incluyendo paredes laterales, techo, base, el plato giratorio y la parte interna de la puerta. El plato puede retirarse para facilitar su lavado.

Secar completamente:

Después de lavar, se recomienda secar con un trapo limpio o toallas de cocina para evitar que la humedad favorezca la proliferación bacteriana.

Dejar ventilar unos minutos antes de cerrar:

Permitir que el interior se airee ayuda a eliminar la humedad acumulada.

Además, la UNAM recomienda limpiar de inmediato cualquier derrame. Cuando los líquidos o alimentos explotan dentro del microondas y no se atienden al momento, se adhieren con mayor fuerza y generan manchas difíciles, además de olores desagradables.

La higiene en la cocina es un factor clave para prevenir enfermedades gastrointestinales. Aunque el microondas no suele percibirse como un foco de contaminación, puede convertirse en uno si no se mantiene limpio.