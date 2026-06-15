¡Cuidado! El hábito con las toallas que podría estar llenando tu casa de bacterias

Las toallas forman parte de la rutina diaria de higiene, pero un mal manejo después de utilizarlas puede convertirlas en un foco de microorganismos. Aunque muchas personas no le prestan atención, la forma en que se almacenan antes de lavarlas puede influir directamente en la acumulación de bacterias y otros agentes que podrían afectar la salud.

Especialistas en el cuidado de textiles advierten que uno de los errores más frecuentes consiste en guardar las toallas húmedas junto con el resto de la ropa sucia. Esta práctica crea un ambiente ideal para la proliferación de bacterias, gérmenes y malos olores que posteriormente pueden extenderse a otras prendas.

¿Por qué las toallas pueden convertirse en un problema?

Las toallas están diseñadas para absorber humedad, pero precisamente esa característica puede favorecer la acumulación de suciedad, células muertas, cabello, ácaros y microorganismos cuando no reciben el cuidado adecuado.

De acuerdo con expertos del sector textil, mantener una correcta higiene de estos artículos es fundamental para prevenir irritaciones en la piel, alergias y otros problemas relacionados con la exposición a bacterias.

Foto: Pixabay

El riesgo de guardarlas húmedas:

Uno de los puntos que más preocupa a los especialistas es la costumbre de colocar las toallas mojadas directamente en el cesto de la ropa sucia.

Cuando permanecen húmedas durante varias horas o incluso días, se genera un entorno propicio para el crecimiento de bacterias y hongos. Además, estos microorganismos pueden transferirse al resto de las prendas almacenadas en el mismo lugar.

Por ello, la recomendación principal es permitir que las toallas se sequen completamente antes de colocarlas en el cesto destinado para el lavado.

Foto: Pixabay

Otros hábitos que ayudan a mantenerlas limpias:

Los expertos también sugieren evitar el uso prolongado de una misma toalla. Lo ideal es contar con más de una para alternarlas y reducir la acumulación de humedad y microorganismos.

Asimismo, recomiendan utilizar productos desinfectantes adecuados y secarlas completamente después del lavado para garantizar una mejor higiene.

Una medida sencilla que puede marcar la diferencia:

Aunque se trata de un hábito cotidiano que suele pasar desapercibido, dejar secar las toallas antes de guardarlas puede ayudar a reducir significativamente la presencia de bacterias y prolongar la limpieza de las prendas.

Pequeños cambios en la rutina de cuidado pueden contribuir a mantener un entorno más higiénico dentro del hogar y evitar problemas derivados de la acumulación de humedad.