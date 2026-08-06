¿El árbol de jade es tóxico para los niños? Esto es lo que debes saber si tienes uno en casa

El árbol de jade es una de las suculentas más populares por sus hojas gruesas, brillantes y su facilidad de cuidado. Sin embargo, si en casa hay bebés o niños pequeños, es importante conocer los posibles riesgos antes de colocar esta planta en un lugar accesible.

Aunque es una excelente opción para decorar el hogar, los pequeños suelen explorar el mundo con las manos y la boca, por lo que algunas plantas pueden representar un riesgo si las muerden o manipulan. Por ello, te contamos qué tan seguro es tener un árbol de jade y qué otras especies conviene mantener fuera de su alcance.

Riesgos de tener un árbol de jade en casa si hay niños

El árbol de jade (Crassula ovata) es considerado una planta que puede resultar tóxica si se ingiere. Contiene compuestos conocidos como saponinas, que pueden provocar molestias gastrointestinales o irritación, especialmente en los niños pequeños.

Si un menor mastica accidentalmente alguna de sus hojas, podría presentar síntomas como:

Dolor abdominal o cólicos leves.

Dolor abdominal o cólicos leves. Náuseas y vómito.

Diarrea o molestias digestivas.

Irritación en la piel o dermatitis al entrar en contacto con la savia.

Aunque la intoxicación suele ser leve, es recomendable acudir al médico si el niño presenta síntomas o se sospecha que ingirió parte de la planta.

Riesgos de tener un árbol de jade en casa si tienes niños Foto: Canva

¿Cómo cuidar un árbol de jade en maceta?

Si ya tienes un árbol de jade en casa, no es necesario deshacerte de él, pero sí colocarlo en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños y las mascotas.

Para mantenerlo saludable, toma en cuenta estos cuidados:

Colócalo en un sitio con abundante luz natural y algunas horas de sol directo.

Colócalo en un sitio con abundante luz natural y algunas horas de sol directo. Riégalo únicamente cuando la tierra esté completamente seca.

Evita los encharcamientos, ya que el exceso de agua puede provocar que sus raíces se pudran.

Utiliza una maceta con buen drenaje para evitar la acumulación de humedad.

Riesgos de tener un árbol de jade en casa si tienes niños Foto: Canva

¿Qué otras plantas pueden ser tóxicas para los niños?

Además del árbol de jade, existen otras plantas ornamentales que pueden causar irritación o intoxicación si los niños las muerden o ingieren. Algunas de las más comunes son: Dieffenbachia (caña muda), Potus, Adelfa.

Esto no significa que sean peligrosas por el simple hecho de tenerlas en casa, sino que es importante mantenerlas fuera del alcance de los pequeños y supervisarlos para evitar accidentes.

Riesgos de tener un árbol de jade en casa si tienes niños Foto: Canva

Si te gustan estas plantas, lo más recomendable es colocarlas en repisas altas, macetas colgantes o espacios donde los niños no puedan alcanzarlas. Así podrás disfrutar de ellas sin poner en riesgo la seguridad de los más pequeños.