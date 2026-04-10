Cuentacuentos para niños: el plan perfecto para despertar su imaginación en CDMX

¿Te imaginas un lugar donde tus hijos puedan viajar con la imaginación sin salir de la ciudad? Si eres mamá o papá y estás buscando actividades para este fin de semana, esta opción te va a encantar: sesiones de cuentacuentos para niños en distintas librerías.

Como parte de su cartelera cultural, Librerías Gandhi ofrece un programa de cuentacuentos a nivel nacional, pensado para que niñas y niños se acerquen a la lectura de una forma divertida, dinámica y llena de imaginación.

¿Qué aportan los cuentos a los niños?

De acuerdo con la organización Educo, leer y escuchar historias desde temprana edad aporta herramientas clave para el aprendizaje y la forma en que los niños se relacionan con su entorno.

Ya sea que papá, mamá o un narrador cuente historias, estos son algunos de sus principales beneficios:

Fomentan el aprendizaje autónomo y la reflexión Refuerzan el vínculo entre padres e hijos Ayudan a identificar emociones a través de los personajes Enriquecen el vocabulario con nuevas palabras Estimulan la imaginación y la resolución de problemas Transmiten valores como el respeto y la igualdad

Cuentacuentos para niños en abril, CDMX: dónde y cuándo Foto: Canva

Cuentacuentos en CDMX: fechas

Si quieres vivir esta experiencia en familia, estas son algunas de las librerías en la CDMX donde habrá sesiones de cuentacuentos para niños:

Librería Gandhi Antenas – Erick Medina

​Sábados 11, 18 y 25 / 16:30 h

​

Librería Gandhi Antenas – Erick Medina ​Sábados 11, 18 y 25 / 16:30 h ​ Librería Gandhi Coyoacán – Jesús Andrés Rejón

​Sábados 11, 18 y 25 / 16:00 h

​

Librería Gandhi Coyoacán – Jesús Andrés Rejón ​Sábados 11, 18 y 25 / 16:00 h ​ Librería Gandhi Del Valle – Brenda Beltrán

​Sábados 11, 18 y 25 / 16:00 h

​

Librería Gandhi Del Valle – Brenda Beltrán ​Sábados 11, 18 y 25 / 16:00 h ​ Librería Mauricio Achar – Diana M. Sierra

​Sábados 11, 18 y 25 / 16:00 h

​

Librería Mauricio Achar – Diana M. Sierra ​Sábados 11, 18 y 25 / 16:00 h ​ Librería Gandhi Oasis – Leonardo Antonio Pérez

​Sábados 11, 18 y 25 / 17:00 h

​

Librería Gandhi Oasis – Leonardo Antonio Pérez ​Sábados 11, 18 y 25 / 17:00 h ​ Librería Gandhi Coapa – Heraldo Jerónimo

​Domingos 12, 19 y 26 / 13:30 h

​

Librería Gandhi Coapa – Heraldo Jerónimo ​Domingos 12, 19 y 26 / 13:30 h ​ Librería Gandhi Bellas Artes – Lucía Leticia González

​Sábados 11, 18 y 25 / 15:00 h

​

Librería Gandhi Bellas Artes – Lucía Leticia González ​Sábados 11, 18 y 25 / 15:00 h ​ Librería Gandhi Madero – Kevin Barrera

​Sábados 11, 18 y 25 / 15:00 h

​

Librería Gandhi Madero – Kevin Barrera ​Sábados 11, 18 y 25 / 15:00 h ​ Librería Gandhi Lomas – José Téllez

​Sábados 11, 18 y 25 / 13:00 h

​

Librería Gandhi Lomas – José Téllez ​Sábados 11, 18 y 25 / 13:00 h ​ Librería Gandhi Polanco – Erika Haydee Lomelí

​Sábados 11, 18 y 25 / 14:00 h

​

Librería Gandhi Polanco – Erika Haydee Lomelí ​Sábados 11, 18 y 25 / 14:00 h ​ Librería Gandhi Santa Fe – Michelle Torres

​Domingos 12, 19 y 26 / 15:00 h

​

Librería Gandhi Santa Fe – Michelle Torres ​Domingos 12, 19 y 26 / 15:00 h ​ Librería Gandhi Tepeyac - Abigail Chávez

​Domingos 12, 19 y 26 a las 15:00 h

Si no te encuentras en la CDMX, también puedes consultar las redes sociales de Librerías Gandhi para conocer fechas en otros estados del país.

¿Cómo fomentar el hábito de la lectura en los niños?

Si quieres que tus hijos desarrollen el gusto por la lectura, estas recomendaciones de la Secretaría de Educación Pública, a través de @prende.mx, pueden ayudarte:

Motívalos a ver la lectura como una actividad divertida y emocionante Predica con el ejemplo: que te vean leer libros, revistas o periódicos Permite que elijan libros según sus intereses Establece un momento del día para leer juntos Pregúntales sobre las historias que leen o les gustaría leer

Cuentacuentos para niños en abril, CDMX: dónde y cuándo Foto: Canva

Una actividad con grandes beneficios que puede convertirse en uno de los momentos favoritos de tus hijos.