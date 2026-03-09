¿Cuánto cuesta la lujosa bolsa Hermès como la que le regaló Priscila Escoto a Mafer en sus XV?

Este fin de semana se hicieron virales videos de los XV años de Mafer, una joven que celebró su fiesta en Tabasco que rápidamente captó la atención del público. Las imágenes del evento comenzaron a circular el fin de semana y destacaron por el ambiente de lujo, la decoración y la presencia de varias figuras conocidas del espectáculo.

En distintas grabaciones compartidas en plataformas digitales se pudo observar que al festejo acudieron celebridades como la cantante Belinda, Xavi, J Balvin, y la conductora Galilea Montijo. La combinación de invitados famosos y los detalles del evento provocó una ola de comentarios entre usuarios que siguieron de cerca cada momento de la celebración.

Estos XV años se volvieron tendencia en redes sociales Especial

El regalo de lujo que recibió la quinceañera

Otro elemento que generó conversación fue el obsequio que la joven recibió. Se trató de una bolsa de la marca Hermès, considerada una de las firmas de moda más exclusivas del mundo.

Captura de pantalla

La pieza que apareció en los videos corresponde al modelo Birkin, uno de los artículos más codiciados dentro del mercado de la moda. Este tipo de bolso suele llamar la atención no solo por su diseño, sino también por el alto valor que puede alcanzar dependiendo de sus características.

Según lo que se ha comentado en redes sociales, la elección del regalo habría contado con la asesoría de la creadora de contenido Prisci Escoto, quien también asistió a la fiesta. La influencer es conocida por compartir en sus plataformas digitales su colección de bolsas de diseñador, además de consejos relacionados con moda, belleza y estilo.

Captura de pantalla

La participación de la creadora de contenido en la elección del bolso también generó curiosidad entre los usuarios, ya que su perfil está muy ligado a artículos de lujo y marcas exclusivas.

El modelo Birkin de Hermès

El modelo Birkin de Hermès es uno de los más reconocidos dentro del mundo de la moda. Su fama se debe tanto a la calidad de los materiales con los que se fabrica como al proceso artesanal que implica su producción.

Especial

Además, la marca mantiene una estrategia de disponibilidad limitada, lo que provoca que estos bolsos se conviertan en piezas muy deseadas entre coleccionistas y amantes de la moda.

¿Cuánto cuesta una bolsa Hermès como la de Mafer?

El precio de una bolsa Hermès Birkin puede variar considerablemente dependiendo de varios factores. Entre ellos se encuentran el tamaño del bolso, el tipo de cuero utilizado, el color, la rareza del modelo y si se trata de una pieza adquirida directamente en boutique o en el mercado de reventa.

Captura de pantalla

Reportes de la industria de la moda indican que el costo inicial en tiendas oficiales puede comenzar aproximadamente entre 200,000 y 250,000 pesos mexicanos, aunque algunos modelos alcanzan cifras mucho mayores.

En el mercado de reventa, donde algunas piezas se vuelven aún más exclusivas, los precios pueden aumentar considerablemente. Por ejemplo, ciertos modelos del Birkin 25 pueden llegar a rondar los 475,000 pesos mexicanos, mientras que el Birkin 35 puede encontrarse entre 324,000 y 550,000 pesos mexicanos.

Cuando se trata de modelos raros, materiales poco comunes o pieles exóticas, el valor puede superar fácilmente el millón de pesos. Incluso existen casos en los que piezas extremadamente raras han alcanzado cifras récord en subastas internacionales.

Captura de pantalla

¿Dónde se puede comprar una bolsa Hermès?

Las bolsas Hermès se comercializan principalmente en boutiques oficiales de la marca. A diferencia de otras firmas de lujo, el acceso a modelos como el Birkin suele ser limitado y no siempre se encuentran disponibles para compra inmediata.

Entre los lugares donde es posible conseguir estos bolsos se encuentran las tiendas oficiales de la marca ubicadas en ciudades importantes como París, Nueva York o Ciudad de México. También pueden encontrarse en boutiques de lujo autorizadas, plataformas especializadas en reventa de artículos de diseñador certificados y casas de subastas.

En el caso de la bolsa relacionada con la fiesta de XV años de Mafer, la influencer Priscila Escoto compartió anteriormente que durante una visita a París acudió a una tienda de Hermès, donde compró el bolso que posteriormente fue entregado como regalo a la quinceañera. De acuerdo con lo que explicó, la pieza está elaborada con un tipo de piel conocido como Barenia Faubourg.

Captura de pantalla

¿Quién es Priscila Escoto?

Prisci Escoto, también conocida como Priscila Escoto, es una influencer mexicana que ha ganado popularidad en redes sociales gracias a su contenido enfocado en moda, lujo, belleza y estilo de vida.

En Instagram cuenta con una comunidad de más de un millón de seguidores, donde comparte parte de su día a día, así como artículos de diseñador, recomendaciones de moda y colaboraciones relacionadas con su imagen pública.

Gran parte del interés que genera su contenido se debe a que frecuentemente muestra accesorios y piezas de marcas exclusivas, lo que ha contribuido a que su perfil esté asociado con el mundo del lujo y las tendencias de alta gama.

PJG