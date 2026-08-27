El programa Verano Dany Vasito inicia su sexta edición en 2026

Frente a retos como la disponibilidad del agua, la conservación de la biodiversidad y la gestión responsable de los residuos, la educación ambiental desde la infancia se ha convertido en una herramienta para fomentar hábitos sostenibles que trascienden el aula y llegan hasta los hogares. Bajo esta visión, arrancó la sexta edición de #VeranoDanyVasito, un programa gratuito de educación ambiental.

Impulsada por Recicla Unicel, desde su creación, en 2020, esta iniciativa ha reunido a más de 700 niñas y niños y ha contado con la participación de más de 20 organizaciones, instituciones y especialistas que comparten conocimientos y experiencias para despertar el interés de las nuevas generaciones por el cuidado del medio ambiente.

"La educación ambiental tiene un mayor impacto cuando comienza desde la infancia. A lo largo de estos seis años hemos visto cómo los niños no solo aprenden nuevos conocimientos, sino que también los llevan a sus hogares, motivando pequeños cambios en la forma en que sus familias se relacionan con el medio ambiente. Ese es el propósito de #VeranoDanyVasito: formar generaciones más conscientes y comprometidas con el planeta", señaló Gerardo Pedra, fundador de Recicla Unicel.

La edición 2026 estará integrada por seis sesiones virtuales gratuitas, impartidas por organizaciones e instituciones especializadas que abordarán diferentes perspectivas sobre el cuidado del agua y la sostenibilidad.

Entre las actividades destacan:

• Recicla Unicel: un taller que combina ciencia e ingeniería, los menores diseñarán un personaje con poderes inspirados en tecnologías reales de captación y filtración utilizando materiales reciclados.

• Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través de las iniciativas de Cultura del Agua del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM): promueve el uso eficiente del agua y conservación de suelos mediante el taller "Ajolote de Pasto".

• Agua.org.mx (FCEA): explicarán de manera didáctica el ciclo natural del agua. Las y los menores acompañarán a "Gota" en un viaje interactivo con juegos y experimentos para descubrir cómo el agua cambia de estado y recorre diferentes ecosistemas.

• Escuela Superior de Tizayuca (UAEH): con la actividad "Adopta un árbol y riégalo con agua reciclada", los participantes elaborarán un sistema de riego por goteo dándole una segunda vida a una botella de plástico.

• Diálogo Corporativo: brindará recomendaciones prácticas para fomentar hábitos de ahorro de agua en la vida cotidiana.

En esta sexta edición, Verano Dany Vasito contará con la participación de Pilar del Ángel como host del programa. Pilar es autora, conferencista, pedagoga y artista plástica; especialista en desarrollo humano y neuroeducación aplicada, y creadora del Método SDV™️.

Más allá de compartir información, Verano Dany Vasito apuesta por un aprendizaje participativo que incentive la curiosidad y la reflexión. A través de dinámicas, experimentos y espacios de interacción, las niñas y los niños descubren que las acciones cotidianas, por pequeñas que parezcan, pueden generar un impacto positivo en su entorno.

"Cuando un niño comprende el valor del agua o la importancia de reciclar, ese conocimiento suele multiplicarse en su familia. Por eso creemos que invertir en educación ambiental es también invertir en comunidades más responsables y sostenibles para el futuro", añadió Pedra.