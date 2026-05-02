El cielo se prepara para un espectáculo de fuego y hielo. Imagina ráfagas de luz surcando la oscuridad a 66 kilómetros por segundo, dejando estelas persistentes que parecen desafiar la gravedad en una danza cósmica inolvidable.

De acuerdo con los reportes técnicos de la Sociedad Americana de Meteoros (AMS) y las proyecciones de Space.com, las Eta Acuáridas de 2026 prometen ser una de las mejores lluvias del año gracias a la escasa interferencia de la luz lunar.

¿Cuándo ver la lluvia de estrellas Eta Acuáridas 2026? Canva

¿Cuál es la mejor fecha para ver las Eta Acuáridas 2026?

El pico máximo de la lluvia de estrellas Eta Acuáridas 2026 ocurrirá durante la madrugada del 5 y 6 de mayo. Aunque el evento está activo desde finales de abril, estas noches ofrecen la mayor densidad de meteoros por hora.

Este fenómeno es causado por los restos del famoso cometa 1P/Halley. Cada año, la Tierra cruza la corriente de desechos dejada por el cometa, provocando que pequeñas partículas de polvo se incendien al entrar en nuestra atmósfera (fricción atmosférica).

Para los entusiastas del cielo, el 2026 es un año privilegiado. La Luna estará en una fase que no opacará el brillo de los meteoros más débiles, permitiendo una visibilidad mucho más nítida que en años anteriores.

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Horarios y visibilidad: ¿A qué hora observar los meteoros?

El momento ideal para observar las Eta Acuáridas es en las horas previas al amanecer, aproximadamente entre las 3:00 AM y el alba. Durante este intervalo, el radiante de la lluvia estará en su punto más alto.

El radiante (punto en el cielo del que parecen provenir los meteoros) se encuentra en la constelación de Acuario. No obstante, no es necesario mirar solo hacia esa dirección, ya que los bólidos pueden aparecer en cualquier rincón de la bóveda celeste.

En el hemisferio sur, la tasa de avistamiento puede llegar hasta los 50 meteoros por hora. En el hemisferio norte, la cifra es menor, rondando los 10 a 30 objetos, pero con mayor probabilidad de ver "rozadores de tierra" (meteoros largos y lentos).

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Consejos técnicos para una observación exitosa

Para disfrutar de las Eta Acuáridas 2026, lo más importante es alejarse de la contaminación lumínica (brillo excesivo de las ciudades). Busca un lugar con el horizonte despejado y sin obstáculos como edificios o árboles altos.

No necesitas binoculares ni telescopios; estos instrumentos limitan tu campo de visión. Tus ojos son la mejor herramienta para captar el movimiento rápido de los meteoros que atraviesan grandes secciones del cielo.

Recuerda permitir que tus ojos se adapten a la oscuridad durante al menos 20 o 30 minutos. Evita mirar la pantalla de tu celular, ya que la luz azul arruina tu visión nocturna instantáneamente.

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El origen místico: El legado del Cometa Halley

Cada destello que verás este mayo es, en realidad, una cápsula del tiempo. Son partículas que se desprendieron del cometa Halley hace cientos de años y que finalmente encuentran su final al chocar contra nuestro planeta.

Este cometa tarda unos 76 años en orbitar el Sol, pero sus restos nos visitan dos veces al año: en mayo con las Eta Acuáridas y en octubre con las Oriónidas. Es una conexión directa con uno de los objetos más famosos del sistema solar.

La ciencia astronómica destaca que estas partículas son del tamaño de un grano de arena. A pesar de su pequeñez, su altísima velocidad las convierte en fuentes de luz intensas y, en ocasiones, en bolas de fuego brillantes.

Mirar al cielo es recordar nuestro lugar en el universo. Las Eta Acuáridas no son solo un evento astronómico, sino una oportunidad para desconectarse del ruido cotidiano y maravillarse con la mecánica celeste.

Prepara una manta, busca un sitio tranquilo y levanta la mirada; el universo tiene un mensaje luminoso para ti este mayo. ¿Desde dónde planeas observar este desfile de estrellas?