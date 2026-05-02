¿Por qué se quitan los zapatos? 5 costumbres coreanas que deberías adoptar

La cultura coreana ha conquistado a México con el paso del tiempo. Desde la música y los dramas hasta su estilo de vida, cada vez son más las personas interesadas en conocer y adoptar algunas de sus costumbres.

Este intercambio cultural entre México y Corea del Sur ha generado curiosidad sobre sus diferencias, pero también sobre aquellas prácticas que podrían incorporarse fácilmente en la vida diaria. Algunas incluso ya forman parte de muchos hogares sin que lo notemos.

Costumbres coreanas que podrías adoptar en tu casa

Aunque la cultura coreana ya tiene una fuerte presencia en México, hay hábitos que poco a poco comienzan a integrarse y que podrían aportar beneficios en tu día a día.

¿Por qué en Corea se quitan los zapatos al entrar?

En Corea del Sur, quitarse los zapatos antes de entrar al hogar no solo es una norma básica, también tiene un significado cultural relacionado con mantener las malas energías fuera.

Además, es una práctica muy higiénica, ya que evita que la suciedad de la calle entre a los espacios donde convivimos. Adoptarla puede hacer una gran diferencia en la limpieza del hogar.

¿Cómo se paga el transporte en Corea del Sur?

El uso de pagos digitales en el transporte público es una constante en Corea del Sur, reflejo de una sociedad altamente tecnológica.

Aunque en México, este cambio ya es visible en sistemas como el Metro, Metrobús y Cablebús. Sin duda, es una tendencia que facilita la movilidad diaria.

5 costumbres coreanas que deberías adoptar en tu casa Foto: Cuartoscuro.com

¿Cosas que son de mala educación en Corea del Sur?

En Corea del Sur, el ruido excesivo en espacios públicos está mal visto e incluso puede generar sanciones.

En México, aunque existen normas que regulan los niveles de ruido (especialmente por la noche), la percepción es distinta. Aunque para algunas personas es motivo de incomodidad.

5 costumbres coreanas que deberías adoptar en tu casa Foto: Canva

Cuidado de la piel

El cuidado de la piel es una parte esencial de la rutina diaria en Corea del Sur. Desde edades tempranas, las personas incorporan hábitos que ayudan a mantener la piel sana, hidratada y protegida.

En México, esta tendencia ha crecido en los últimos años, convirtiéndose en una forma de autocuidado cada vez más popular.

5 costumbres coreanas que deberías adoptar en tu casa Foto: Canva

Uso de la bicicleta

Hacer uso de la bicicleta es una práctica impulsada en Corea del Sur como parte de estrategias para cuidar el medio ambiente.

En México, especialmente en la Ciudad de México, también existen iniciativas como paseos dominicales y ciclovías que fomentan este medio de transporte sustentable.

5 costumbres coreanas que deberías adoptar en tu casa Foto: Canva

Estas son algunas costumbres coreanas que, además de ser interesantes, pueden adaptarse fácilmente a la vida en México. Algunas ya están presentes, mientras que otras comienzan a ganar terreno como parte de un estilo de vida más consciente y equilibrado.