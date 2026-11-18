Emprender un negocio puede convertirse en todo un reto, especialmente cuando no sabes por dónde empezar, qué trámites debes realizar o cuáles son las herramientas necesarias para lograr que tu proyecto crezca, y que son preguntas que, si te has hecho, esta información es para ti.

Sin embargo, existen iniciativas que buscan acompañar a quienes quieren dar ese primer paso. Una de ellas es Creo MX, un espacio que impulsa a los emprendedores mediante capacitaciones, talleres y oportunidades para crear alianzas con empresas. Si estás pensando en iniciar tu propio negocio, aquí te contamos de qué se trata y cómo puedes participar.

¿Qué es Creo MX?

Creo MX es una iniciativa que busca impulsar a los emprendedores a través de herramientas y habilidades empresariales que les permitan fortalecer sus proyectos, identificar oportunidades y establecer alianzas fundamentales para el crecimiento de sus negocios.

El programa es liderado por el Consejo Mexicano de Negocios (CMN), a través del cual los participantes pueden acceder a capacitaciones y talleres enfocados en quienes buscan comenzar o consolidar una empresa.

Además, sus encuentros funcionan como un espacio de vinculación entre pequeñas empresas y compañías de mayor tamaño, lo que abre nuevas posibilidades de colaboración y crecimiento.

Como lo fue su octava edición, llevada a cabo el 18 de noviembre, en la que participaron Juan Carlos Ostolaza, director general del Centro de Competitividad de México (CCMX); Fernando Díaz Barrero, director general de Desarrollo Productivo de la Secretaría de Economía y Andrea Yoalli Hernández, administradora general de Servicios al Contribuyente, Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Creo MX impulsa a emprendedores en México

La iniciativa ha logrado consolidarse como una de las actividades de apoyo al emprendimiento con presencia regional y nacional, mediante encuentros que se realizan en formato híbrido.

“Hemos apoyado a más de 25 mil emprendedores en 20 ediciones regionales, más siete ediciones nacionales. Hemos tenido más de 200 proyectos dentro de Crea Tu Negocio que ya son proyectos que vamos apoyando”, contó a Excélsior Juan Carlos Ostolaza, director general del Centro de Competitividad de México (CCMX).

Añadió que, hasta el momento, las empresas registradas continúan activas, sin que se haya presentado deserción, lo que refleja los resultados del acompañamiento que ofrece la iniciativa.

Entre los estados y regiones donde ha tenido presencia se encuentran Guerrero, Sinaloa, Querétaro, Zacatecas, Baja California, Chiapas, Oaxaca, Yucatán, Jalisco, Ciudad de México y Estado de México.

Durante estos encuentros también es posible recibir orientación sobre temas fundamentales para poner en marcha un negocio, como el cumplimiento de obligaciones fiscales y los trámites ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

GL Bionic: un ejemplo de emprendimiento impulsado por Creo MX

Uno de los proyectos que ha formado parte de Crea Tu Negocio es GL Bionic, una empresa mexicana del sector de la biotecnología industrial, especializada en el diseño y producción de prótesis para extremidades humanas, con el propósito de mejorar la calidad de vida de las personas.

En 2025, la compañía obtuvo el primer lugar en Startup, un reconocimiento que representó un impulso para continuar desarrollando su proyecto.

“En este camino, recibir el premio y el impulso que nos brindó Creo MX significó un paso muy importante para nuestro crecimiento. Este reconocimiento no solo representó una motivación para continuar nuestro trabajo, además, hemos logrado fortalecer nuestra visión e identificar nuevas oportunidades y contar con el respaldo que nos impulsa a seguir desarrollando oportunidades”, señaló Luis Alberto Navarro Barrera, fundador de GL Bionic.

¿Cómo registrarse en Creo MX?

Si estás pensando en emprender y quieres recibir orientación para comenzar, puedes consultar la información de Creo MX a través de su página oficial: www.creomx.com.

En el sitio encontrarás información y recursos relacionados con temas como emprendimiento social, cómo iniciar un negocio desde cero, planeación financiera y errores que debes evitar al emprender.

Así que, si tienes una idea de negocio y no sabes cuál es el primer paso, esta iniciativa puede ser una alternativa para adquirir herramientas, resolver dudas y encontrar oportunidades que ayuden a impulsar tu proyecto.