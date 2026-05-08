Corea, el nuevo destino favorito de los mexicanos

En las últimas décadas, el interés por el continente asiático ha crecido en México. Japón y China eran dos de los principales destinos, pero, recientemente, Corea se ha posicionado como el favorito y las razones no son pocas.

De acuerdo a la Organización de Turismo de Korea (KTO), en los últimos años se ha visto un aumento sostenido de turistas provenientes de México que visitan Corea del Sur.

Si comparamos los mexicanos que llegaron a este país en 2020 (3 mil 472), con los que se contabilizaron en 2024 (57 mil 888), el crecimiento ha sido exponencial. De hecho, aunque no revelaron la cifra oficial de 2025, se estima que el número creció a más de 100 mil.

Aquí ha influido que la llegada de los turistas no solo es por aire, sino vía marítima en ferrys o cruceros. Esto, toda vez que Corea es una península rodeada por mar, por lo que es posible llegar a ella desde China, Japón y hasta Rusia.

Como explican Laura Toledano Guadian, gerente general de oficina en México de KTO, y Paola Ruiz García, gerente de marketing, este interés los ha llevado a hacer campañas con los diferentes tipos de turismo existentes en Corea para atraer más mexicanos.

Ya sea como mochileros, viajeros clásicos o estudiantes, el interés de los mexicanos en Asia ha crecido Canva

¿Qué buscan los mexicanos cuando viajan a Corea?

De acuerdo a las expertas en turismo de Corea del Sur, la razón número uno por la cual el turista mexicano viaja a este país asiático es su gastronomía. El deseo por probar su comida se mantiene en primer lugar en las estadísticas.

La cocina es una forma de acercarnos a un país, por esa razón forma parte del Hallyu u Ola Coreana, el fenómeno que empezó como una iniciativa del gobierno a finales de los 90 para impulsar su cultura y economía.

Sin embargo, fue a partir de la pandemia cuando creció a nivel mundial, pues las personas comenzaron a consumir más los K-Contents (música, películas, series), que también impulsaron el interés por la gastronomía y el K-Beauty.

La comida es uno de los principales atractivos para conocer Corea del Sur Canva

Corea, más allá del turismo tradicional

Cuando pensamos en Corea del Sur, una de dos: o pensamos en Seúl y Busan, o en los lugares asociados con el K-Pop. Sin embargo, este país tiene mucho por ofrecer. Por esa razón, tanto la KTO como las agencias de viaje, promueven diferentes tipos de turismo.

Además del turismo tradicional, centrado en visitar palacios, templos u otros lugares conocidos, están el turismo wellness, médico (especialmente enfocado en cirugías plásticas), deportivo y hasta el asociado al K-Content.

Por ejemplo, ¿sabías que hay resorts en Corea para esquiar y realizar deportes de invierno? Asimismo, agencias como Mundo Joven tienen opciones que van desde tours tradicionales, hasta viajes asociados con el K-Pop, campamentos y estudios.

Justamente, como las expertas de KTO señalan, el turismo educativo es un segmento que se ha buscado impulsar a través de apoyos a nivel organización y logística por parte de ellos mismos.

El turismo educativo es uno de los que más se está impulsando en Corea del Sur Canva

Estudiar en Corea es posible: combina educación y diversión

El interés en Corea del Sur ha dejado de ser solo de entretenimiento. Las ganas por adentrarse en su cultura han crecido y un punto clave es el idioma. Por esa razón, se han impulsado programas para que, principalmente los jóvenes, viajen a estudiar.

Como explica Mariana Ortega, jefa de Programas de Idiomas en Mundo Joven, esta agencia, una de las principales en México, ofrece programas para aprender coreano en Corea del Sur, ya sea viviendo en la casa de una familia coreana o un mini estudio.

Lo mejor es que no necesitas tener conocimientos del idioma, hay opciones para principiantes y otros para personas con bases previas.

Una de las ventajas de viajar a través de una agencia es la seguridad de que no serás víctima de un fraude, pero también, te ahorras la planeación, pues ellos se encargan de todo: desde contactar a la escuela y reunir los documentos necesarios, hasta comprar el vuelo.

Un punto extra es que, al tiempo que estudias, podrás conocer el destino, pues incluye actividades culturales, además de la opción de quedarte por 4 u 8 semanas, sin necesidad de tramitar una visa especial.

Corea y México, un turismo de doble vía

La relación turística entre México y Corea del Sur es de ambos lados, es decir, al tiempo que crecen los turistas mexicanos viajando hacia allá, cada vez más coreanos vienen a México y uno de sus principales atractivos también es la comida.

Como explican Laura y Paola, en Corea ha habido un crecimiento de restaurantes con temática mexicana que incluso llegan a tener nombres en español o referencias a la cultura mexicana, provocando que el interés del público coreano hacia nuestro país crezca.

Sin duda, Corea se ha convertido en uno de los principales destinos en Asia para los mexicanos. Hoy, conocer las locaciones de los K-Dramas o más sobre el K-Pop, sí es posible y solo está a un vuelo de distancia.