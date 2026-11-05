¿Qué significa ‘extraORDINARY’? La temática que revolucionará la MET Gala 2027

La moda no siempre necesita grandes extravagancias para convertirse en una obra de arte. A veces, una camiseta blanca, unos jeans o una gabardina esconden un potencial creativo que solo necesita la mirada de un diseñador para transformarse en algo extraordinario.

Bajo esta premisa, el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York anunció el tema de su próxima exposición de primavera y de la MET Gala 2027: extraORDINARY: Fashion and the Poetics of the Everyday, que en español se traduce como extraORDINARIO: La moda y la poética de lo cotidiano.

¿Cuál será la temática del MET Gala 2027?

La propuesta del Costume Institute buscará que los visitantes descubran la belleza que existe en los objetos y las prendas que forman parte de la vida diaria. A través de creaciones de importantes diseñadores, la muestra explorará cómo los materiales comunes pueden adquirir un significado completamente distinto mediante la experimentación, la construcción y el trabajo artesanal.

‘extraORDINARY: Fashion and the Poetics of the Everyday’ será la exposición de primavera de 2027 del Costume Institute del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. IG metcostumeinstitute

La exposición estará organizada por Andrew Bolton, conservador jefe del Costume Institute, con la colaboración de Stephanie Kramer y Emily Mushaben.

De acuerdo con el museo, el objetivo es invitar al público a observar lo cotidiano desde otra perspectiva y reconocer la creatividad que puede surgir de aquello que normalmente pasa inadvertido.

¿Qué significa la temática extraORDINARY de la MET Gala 2027?

El título juega con las palabras extraordinary (extraordinario) y ordinary (ordinario). La intención es mostrar cómo algo aparentemente común puede convertirse en una pieza excepcional cuando intervienen la imaginación y el talento de un creador.

Desde camisetas blancas y jeans hasta vestidos elaborados con papel y objetos reciclados, la próxima exposición del Costume Institute celebrará la creatividad de los diseñadores. IG metcostumeinstitute

La exposición estará dividida en dos grandes secciones. La primera, Familiar Forms (Formas familiares), estará dedicada a la reinterpretación de prendas clásicas y reconocibles, como camisetas, camisas blancas, jeans, gabardinas y abrigos acolchados.

En este apartado aparecerán propuestas de diseñadores que han convertido básicos del guardarropa en piezas de colección. Entre los ejemplos mencionados por Bolton están las camisetas de Off-White creadas por Virgil Abloh, las camisas blancas de Gianfranco Ferré, las gabardinas de Jonathan Anderson para Loewe y las creaciones de Pierpaolo Piccioli para Moncler.

La segunda sección, Common Matter (Materia común), pondrá el foco en materiales que suelen considerarse humildes o incluso desechables. Papel, plástico, aluminio y objetos encontrados serán parte de un recorrido que mostrará cómo pueden transformarse en prendas y propuestas artísticas.

Andrew Bolton presentó el concepto que inspirará la MET Gala 2027: una invitación a descubrir cómo los objetos comunes pueden convertirse en piezas extraordinarias. IG metcostumeinstitute

En este espacio destacará el trabajo de diseñadores como Martin Margiela, conocido por su experimentación con materiales y técnicas de reconstrucción. También se contemplan piezas sorprendentes, como un conjunto elaborado con porcelana astillada y un vestido confeccionado con cucharas de Ellen Hodakova Larsson.

Para Bolton, el valor de una creación no depende únicamente del costo de los materiales, sino de la destreza y el trabajo necesarios para transformarlos. La reutilización, el reciclaje y la reconstrucción serán, por ello, algunos de los conceptos que conectarán toda la exposición.

Los diseñadores que protagonizarán la MET Gala 2027

La muestra comenzará con prendas de la colección otoño-invierno 2024 de Jun Takahashi para Undercover, inspirada en Perfect Days, la película de Wim Wenders que encuentra belleza en los pequeños rituales de la vida cotidiana. La propuesta del diseñador japonés combina prendas familiares mediante técnicas de superposición y collage.

La temática de la MET Gala 2027 estará dividida en dos secciones: una dedicada a las prendas clásicas y otra a la transformación de materiales cotidianos. IG metcostumeinstitute

El recorrido concluirá con creaciones de Kunihiko Morinaga, fundador de Anrealage. Sus diseños juegan con geometrías, volúmenes y proporciones inesperadas para transformar prendas reconocibles, como parkas y gabardinas, en objetos visualmente sorprendentes.

La exposición también dará continuidad a las reflexiones de Costume Art, la muestra de 2026 que exploró la relación entre el cuerpo y la moda. En esta ocasión, la pregunta será cómo experimentamos la ropa a través del tacto, el movimiento, los hábitos y las experiencias personales.

¿Cuándo será la MET Gala 2027?

La esperada gala benéfica del Costume Institute se celebrará el lunes 3 de mayo de 2027 en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Como es tradición, la alfombra roja reunirá a figuras del entretenimiento, la moda, la música y otras industrias, quienes interpretarán la temática a través de sus atuendos.

Diseñadores como Martin Margiela, Jun Takahashi y Kunihiko Morinaga formarán parte de una exposición que cuestionará lo que consideramos valioso dentro de la moda. Reuters

La exposición abrirá sus puertas al público el 9 de mayo de 2027 y permanecerá disponible hasta el 9 de enero de 2028. El montaje estará a cargo del estudio londinense 1009, que busca generar una relación entre las piezas y quienes recorran las salas.

Aunque el tema de la exposición ya fue confirmado, el código de vestimenta de la gala todavía no se ha anunciado. Es importante recordar que el dress code no siempre coincide literalmente con el título de la muestra: en ocasiones, el comité organizador propone una interpretación particular para la alfombra roja.

Una de las ideas de Andrew Bolton es que los visitantes también puedan formar parte de la experiencia llevando prendas cotidianas que tengan un significado especial para ellos, como sus jeans, camisetas o sudaderas favoritas.

Tras la cancelación de la muestra dedicada a John Galliano, el Costume Institute anunció una propuesta que busca encontrar belleza e innovación en lo cotidiano. X

El anuncio también marca un cambio en los planes del Costume Institute. La exposición dedicada inicialmente a John Galliano fue cancelada después de que se recordaran las polémicas del diseñador.

Bolton reconoció que no tenía un plan alternativo preparado y que buscaba una propuesta que no fuera simplemente un reemplazo. Su intención era desarrollar una muestra igualmente desafiante, provocadora y relevante para la actualidad.