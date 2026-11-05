Buen Fin 2026: SHEIN anuncia ofertas de hasta 90% y confirma a Yeri Mua como embajadora

SHEIN se suma a las promociones del Buen Fin 2026 con ofertas especiales, cupones y beneficios para sus clientes. La campaña contará nuevamente con Yeri Mua como imagen de la marca.

La temporada de descuentos está cada vez más cerca y SHEIN ya dio a conocer algunos de los beneficios que tendrá disponibles para quienes buscan renovar su guardarropa. Las promociones se realizarán tanto en su aplicación como en su sitio web, con rebajas de hasta 90 por ciento.

Entre los incentivos adicionales se encuentran el envío gratuito en compras mínimas de 99 pesos, cupones de descuento y la posibilidad de acumular puntos dobles durante los días de la campaña.

Foto: Instagram shein_mex

¿Cuándo comenzarán las ofertas de SHEIN por el Buen Fin 2026?

Quienes quieran aprovechar las promociones podrán hacerlo durante cinco días, del 13 al 17 de noviembre. Para encontrar los productos de su interés, una alternativa es revisar previamente el catálogo y guardar las prendas y accesorios favoritos en la lista de deseos.

De esta manera, será más sencillo identificar las piezas que se buscan y aprovechar las rebajas una vez que comiencen las ofertas. La temporada también representa una oportunidad para probar nuevas propuestas, incorporar tendencias o adquirir prendas básicas para diferentes ocasiones.

Foto: Instagram shein_mex

¿Qué papel tendrá Yeri Mua en la campaña de SHEIN?

La cantante e influencer Yeri Mua participará por segunda ocasión como embajadora de la plataforma. En esta oportunidad, la campaña lleva por nombre ¡Todas tus versiones!, un concepto que busca destacar la diversidad de estilos y la libertad de expresión a través de la ropa.

La propuesta parte de la idea de que una persona puede experimentar con distintas tendencias dependiendo de su personalidad, actividades y estado de ánimo, sin necesidad de encasillarse en una sola estética.

Para desarrollar este concepto, la colección está integrada por cuatro líneas que representan diferentes formas de vestir.

¿Cuáles son los cuatro estilos que propone la colección?

Cada universo tiene una identidad propia y está pensado para acompañar distintos momentos del día:

Foto: Instagram shein_mex

Urban Glow: reúne prendas de inspiración urbana y contemporánea, con una estética relajada que apuesta por la autenticidad y la seguridad al vestir.

Pop Mood: incorpora colores, destellos y elementos de la cultura pop. Su propuesta está dirigida a quienes disfrutan de los looks llamativos, femeninos y con una personalidad inspirada en el glamour de las estrellas musicales.

Cozy Crush: está enfocada en la comodidad, con ropa suave y acogedora para disfrutar de los días en casa sin dejar de lado los detalles femeninos y el estilo.

Holiday Glam: apuesta por conjuntos más sofisticados, con brillos, drapeados y pliegues que aportan movimiento. Es una alternativa para quienes buscan destacar durante celebraciones y ocasiones especiales.

¿Cómo conseguir un descuento adicional con el código de Yeri?

Además de las ofertas del Buen Fin, SHEIN habilitó un beneficio especial mediante el código YERI, que estará vigente del 27 de octubre al 30 de noviembre de 2026.

Al utilizarlo, los clientes podrán obtener 35 por ciento de descuento en compras a partir de 599 pesos, con un ahorro máximo de 350 pesos.

El código también puede introducirse directamente en el buscador de la plataforma para localizar la colección de Yeri MUA y conocer las prendas que forman parte de esta colaboración.

Para consultar los productos y comenzar a guardar favoritos, es posible ingresar a la página oficial de SHEIN o utilizar su aplicación.