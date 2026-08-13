¿Quién es Alexander McQueen? El chico rebelde de la moda que conquistó a la realeza británica, siendo en la actualidad el pilar estético de las casas europeas más importantes.

La casa Alexander McQueen es una firma nacida en el underground londinense, alimentada por el inconformismo, la provocación teatral y la estética gótica. Hijo de un taxista de la clase obrera del East End de Londres y conocido en sus inicios como el enfant terrible de la alta costura, el diseñador desafió todas las convenciones de las pasarelas durante los años noventa con propuestas que cuestionaban los cánones tradicionales de belleza.

Su camino hacia vestir a la monarquía se formó desde que era aprendiz a los 16 años en la calle de sastrería Savile Row, trabajando para firmas legendarias como Anderson & Sheppard y Gieves & Hawkes, esta última proveedora oficial de la Casa Real británica.

Esta inmersión temprana en el patrón real le otorgó conocimiento y técnica que, décadas después, permitiría a su firma vestir a las futuras reinas, siendo el hito decisivo en abril de 2011.

Alexander McQueen, el diseñador de la realeza británica Instagram @beautemcqueen

Alexander McQueen, las raíces del chico rebelde de Londres

En los talleres de Savile Row, Alexander McQueen aprendió los secretos de la sastrería militar y de etiqueta. Gieves & Hawkes, por ejemplo, ha sido la sastrería encargada de vestir a los oficiales de las Fuerzas Armadas británicas y a los miembros de la monarquía desde el siglo XVIII.

Durante sus años como aprendiz, McQueen no solo dominó la construcción de la clásica chaqueta cruzada o el pantalón de vestir de caída impecable, sino que absorbió la simbología del vestuario de poder.

Cuando McQueen ingresó a la escuela de diseño Central Saint Martins para realizar su maestría, ya poseía una habilidad manual que superaba a la de la mayoría de sus profesores.

Su famosa colección de graduación de 1992, titulada Jack the Ripper Stalks His Victims ("Jack el Destripador acecha a sus víctimas"), introdujo patrones victorianos adaptados a siluetas románticas y oscuras.

Alexander McQueen, el diseñador de la realeza británica What Kate Wore

La casa McQueen y la realeza británica actual

Si bien Alexander McQueen sentó las bases de la maestría técnica, fue Sarah Burton quien transformó la firma en la aliada de las casas reales modernas.

Tras la muerte de McQueen en febrero de 2010, Burton asumió la dirección creativa de la casa con una sensibilidad única: conservó el alma dramática, el amor por la artesanía británica y el impecable corte de su mentor, pero suavizó la agresividad visual para dar paso a un romanticismo imponente, refinado y accesible.

El 29 de abril de 2011, el mundo entero fijó su mirada en la casa McQueen y la realeza con la elección de Catherine Middleton para su vestido de novia. Cuando la futura Duquesa de Cambridge bajó del automóvil revelando una creación de Alexander McQueen diseñada por Sarah Burton, la crítica de moda y la historiografía del vestuario se unieron.

Diseñado con una corsetería ajustada en la cintura y acolchado en las caderas, haciendo guiños directos a las siluetas tradicionales de la Era Victoriana que tanto apasionaban a McQueen.

Los encajes incorporaban las cuatro flores emblemáticas del Reino Unido: la rosa (Inglaterra), el cardo (Escocia), el narciso (Gales) y el trébol (Irlanda del Norte).

El vestido de novia no solo consolidó la reputación internacional de Sarah Burton, sino que redefinió el concepto de la moda real en el siglo XXI.

El éxito del vestido dio inicio a una colaboración ininterrumpida entre Kate Middleton y la casa de moda. Desde bautizos reales, cenas de Estado en el Palacio de Buckingham, trooping the colour, hasta viajes internacionales oficiales.

En el 2023, tanto la Princesa de Gales como su hija, la Princesa Carlota, lucieron vestidos a juego de seda marfil de Alexander McQueen, finamente bordados con motivos de rosas, cardos, narcisos y tréboles en hilo de plata. La estampa visual de ambas princesas con sus mantos oficiales y coronas de flores de plata consolidó de nuevo a la firma como la tejedora de los grandes mitos visuales de la corona.

Alexander McQueen, el diseñador de la realeza británica What Kate Wore

¿Por qué la realeza elige a Alexander McQueen?

Alexander McQueen se ha convertido en el uniforme preferido de las mujeres de la realeza. Tanto Carherine Middleton como la Princesa Charlène de Mónaco proyectan una imagen de firmeza, profesionalismo y liderazgo sin perder elegancia.

Cada color, tejido o broche es analizado minuciosamente por expertos y ciudadanos. La casa Alexander McQueen destaca por su capacidad para integrar guiños culturales y diplomáticos en sus prendas.

La firma utiliza prioritariamente sedas, lanas y encajes producidos en talleres y molinos del Reino Unido, apoyando la industria textil nacional. Y, a diferencia de las celebridades de Hollywood, las mujeres de la realeza moderna tienen el deber de mostrar sobriedad.

Las creaciones de McQueen están construidas para ser modificadas, reajustadas o estilizadas de formas diferentes años después sin perder su vigencia ni su calidad estructural.

Alexander McQueen demostró que la verdadera vanguardia no está peleada con el respeto a la tradición; ahora, bajo la dirección de Seán McGirr, la casa de moda sigue demostrando que tiene el derecho de vestir a la realeza.