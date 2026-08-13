¿Antojo de algo calientito? La Feria Nacional del Atole está por llegar

¿Eres fan del atole? Con la llegada de los meses en los que comienza a sentirse más el frío, es muy probable que se te antoje una taza de esta deliciosa bebida, por lo que te sorprenderá saber que ya viene la Feria Nacional de esta bebida.

Y es que, desde hace 29 años, este evento reúne a los amantes del atole para disfrutar de una gran variedad de sabores que dejan con ganas de regresar por más. De hecho, cada edición suele recibir cerca de 50 mil personas.

Lo mejor es que la entrada es gratuita, aunque no debes olvidar llevar efectivo para poder disfrutar de las diferentes especialidades que encontrarás en el lugar.

Atole, una bebida de origen prehispánico

Esta deliciosa bebida tiene una historia muy especial, pues se trata de una preparación de origen prehispánico que con el paso del tiempo ha incorporado diferentes ingredientes y sabores.

En sus orígenes, el atole se preparaba principalmente a base de maíz. Actualmente, aunque sus ingredientes pueden variar dependiendo del sabor, se caracteriza por ser una bebida elaborada con maíz diluido en agua o leche, además de ingredientes como piloncillo o azúcar.

Feria Nacional del Atole 2026: cuándo y dónde disfrutar atole y tamales Foto: Canva

Feria Nacional del Atole: sabores para todos los gustos

La Feria Nacional del Atole en Coacalco cuenta con una gran oferta para degustar esta tradicional bebida, ya que cada edición reúne una amplia variedad de sabores.

Entre los favoritos suelen encontrarse los clásicos de chocolate, guayaba y champurrado, además de opciones diferentes como el atole de mazapán.

Pero eso no es todo, porque también puedes acompañar tu bebida con un delicioso tamal, que podrás encontrar en diferentes variedades, desde los clásicos de verde, mole y rojo, hasta opciones dulces.

Y para quienes buscan algo más que comida, la feria también contará con juegos mecánicos y música, por lo que puede convertirse en un plan para disfrutar en familia o con amigos.

¿Dónde y cuándo será la Feria Nacional del Atole de Coacalco?

La 29ª edición de la Feria Nacional del Atole se llevará a cabo del 9 al 11 de octubre en Coacalco, Estado de México, específicamente en el campo de béisbol Canosas.

El lugar se encuentra en avenida Canosas, entre Clemátides y Hacienda de las Rosas, en Los Héroes Coacalco.

Si quieres disfrutar de una deliciosa taza de atole y probar diferentes sabores, esta feria puede ser una buena opción para aprovechar los días de frío. Además, podrás acompañar tu bebida con un tamal y disfrutar de las diferentes actividades que el evento tiene preparadas para sus visitantes.