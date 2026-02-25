¿Qué hacer en Xochimilco? 6 lugares turísticos imperdibles en la CDMX

Si quieres planear algo en grande, ya sea que tengas un espíritu aventurero, te apasione la historia o simplemente quieras redescubrir la CDMX, en Xochimilco encontrarás una oferta turística tan amplia como colorida.

Famoso por sus paisajes, tradiciones, canales prehispánicos y el sonido de los mariachis que acompañan cada recorrido, este rincón al sur de la ciudad es uno de los destinos favoritos tanto de turistas como de locales.

Si estás buscando qué hacer en Xochimilco, aquí te dejamos una lista con algunos de sus lugares más emblemáticos.

Mercado de Plantas y Flores de Cuemanco

Si amas las flores y la naturaleza, este lugar te va a encantar. Considerado el mercado de plantas y flores más grande de Latinoamérica y el tercero a nivel mundial, aquí encontrarás una enorme variedad de especies cultivadas por productores de la zona.

Lo mejor es que los propios vendedores te orientan sobre cómo cuidar tus plantas, qué flores están en temporada y cuáles se adaptan mejor a tu espacio.

Además, está muy cerca del Parque Ecológico de Xochimilco y del embarcadero de Cuemanco, por lo que puedes convertir tu visita en un plan completo.

Ubicación: Av. Canal Nacional 2000, Coapa, Cuemanco, Xochimilco

PIMVS Ajolotario Xochimilco

El ajolote es una especie endémica y uno de los mayores símbolos de Xochimilco. Si siempre has querido verlo de cerca y aprender más sobre su importancia ecológica, este proyecto de conservación es una parada obligatoria.

Aquí podrás conocer cómo se protege a este anfibio y por qué su preservación es tan relevante para el ecosistema de la zona.

Es una experiencia ideal para visitar en familia y fomentar el amor por la naturaleza.

Ubicación: Colmena 8-interior 5, La Guadalupita, Xochimilco

Zona Arqueológica de Cuahilama

Si eres amante de la historia y las zonas arqueológicas, este sitio te sorprenderá. Se trata del primer asentamiento de los xochimilcas y funcionó como centro ceremonial.

Aquí podrás observar grabados prehispánicos tallados en rocas basálticas, rodeados de naturaleza y con una vista privilegiada desde el cerro.

Un lugar perfecto para conectar con el pasado mientras disfrutas del paisaje.

Ubicación: C. 2 de Abril, Col. Rinconada, Xochimilco

Isla de las Muñecas

Sin duda, uno de los lugares más famosos y visitados de Xochimilco. La Isla de las Muñecas es conocida por su atmósfera misteriosa y por las cientos de muñecas colgadas en los árboles.

Se cuenta que la historia se remonta a los años 50, cuando Don Julián Santana comenzó a colocarlas tras encontrar a una niña ahogada, convencido de que así protegería el lugar de su espíritu.

Si te gustan las experiencias fuera de lo común o los sitios con un toque de misterio, este recorrido es para ti.

Ubicación: Dentro del Parque Ecológico de Xochimilco

Museo Dolores Olmedo

Si lo tuyo es el arte y la cultura, este museo es una joya. En su hermosa hacienda podrás admirar obras de Frida Kahlo y Diego Rivera, además de una importante colección de piezas prehispánicas.

Sus jardines también albergan pavos reales y xoloitzcuintles, la raza de perro endémica de México, lo que hace de esta visita una experiencia única.

Ubicación: Av. México 5843, La Noria, Xochimilco

Precios.

​Público general: $50

​Estudiantes y maestros: $25

​Niños menores de 6 años, personas con discapacidad y adultos mayores: $5

​Público extranjero: $100

​Martes: entrada libre

Pasear en trajinera por los canales de Xochimilco

Hablar de Xochimilco es hacerlo de sus icónicas trajineras. Coloridas, festivas y llenas de tradición, ofrecen recorridos por los canales entre música, mariachis y un ambiente inigualable.

En la zona turística hay 8 embarcaderos y 3 más en la zona ecológica. Cada trajinera tiene capacidad para hasta 18 personas.

Cuemanco: Blvd Adolfo Ruíz Cortinez, Periférico Sur N/A, Col. Barrio 18. Belem: Calle Canal de Circunvalación 7B, Xaltocan, Xochimilco, 16070 CDMX Belem de la Flores: Calle Canal de Circunvalación 7B, Xaltocan, Xochimilco, 16070 CDMX Fernando Celada: Av. Guadalupe I. Ramírez s/n, Col. La Concepción Tlacoapa. Las Flores Nativitas: Esq. Mercado, Canal, San Jerónimo, 16090 Ciudad de México, CDMX Nuevo Nativitas: Carretera Nativas Tulyehualco-Xochimilco s/n, Santa María Nativas, 16450 CDMX Salitre: 1a. Cda. de Embarcadero, San Cristóbal, Xochimilco, 16080 CDMX Zacapa: Carretera Nativas Tulyehualco-Xochimilco s/n, Santa María Nativas, 16450 CDMX

Precio: $750 por hora (el costo es por trajinera, no por persona).

Xochimilco es tradición, simbolismo, historia viva y naturaleza en medio de la ciudad. Si estás buscando lugares turísticos o un plan diferente en la CDMX, esta alcaldía puede convertirse en tu próxima gran aventura.