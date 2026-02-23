Guía para entender el dress code ‘La moda es arte’ de la MET Gala 2026

La cuenta regresiva ha comenzado para una de las noches más esperadas del calendario fashionista internacional. El próximo 4 de mayo, la escalinata del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York volverá a transformarse en la alfombra roja más espectacular del mundo con la celebración de la MET Gala 2026.

¿Cuál es el código de vestimenta de la MET Gala 2026?

Como cada año, el evento benéfico que inaugura la exposición de primavera del Costume Institute no solo reúne a celebridades, diseñadores y figuras culturales, sino que marca el pulso creativo de la moda global. Y en esta edición, el dress code promete ser uno de los más abiertos, conceptuales y visualmente ricos de la última década: 'La moda es arte'.

El concepto se alinea con la exposición “Costume Art”, dedicada a cinco mil años de historia del cuerpo vestido. IG nicolekidman

Bajo el concepto Fashion is Art, los invitados están llamados a interpretar la moda como una forma de expresión artística encarnada. Es decir, no se trata solo de llevar un vestido espectacular, sino de concebir el cuerpo como soporte creativo, tal como ocurre en la pintura, la escultura o la performance.

La consigna busca que cada look dialogue con la historia del arte y con la idea de que la indumentaria es, en sí misma, una obra. La temática se alinea con “Costume Art”, la exposición que abrirá simultáneamente en el museo y que explorará cinco mil años de representaciones del cuerpo vestido a través de prendas, esculturas y pinturas de distintas épocas.

Para el curador del Costume Institute, Andrew Bolton, la moda es el hilo conductor que une todas las galerías del museo, porque siempre remite a la relación entre el cuerpo humano y su representación cultural.

¿Quiénes serán las anfitrionas de la MET Gala 2026?

Aunque la lista completa de invitados permanece en secreto hasta el día del evento, ya se conocen las figuras que ejercerán como anfitrionas: Anna Wintour, Beyoncé, Nicole Kidman y Venus Williams. El regreso de Beyoncé es especialmente significativo, ya que no asiste a la gala desde 2016, cuando impactó con un vestido de perlas de Givenchy que aún se recuerda como uno de los looks más icónicos del evento.

El comité organizador, copresidido por el diseñador Anthony Vaccarello y la actriz Zoë Kravitz, incluye nombres que reflejan el cruce entre moda, música, cine y arte contemporáneo: Doja Cat, Sabrina Carpenter, Sam Smith o LISA, entre otros. Esta diversidad confirma que la gala busca posicionarse como un espacio donde la moda dialoga con todas las disciplinas creativas.

Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams y Anna Wintour serán anfitrionas de la gala. Grosby / IG nicolekidman y venuswilliams

¿Qué diseñadores podrían asistir a la MET Gala 2026?

A diferencia de ediciones anteriores con códigos más específicos, 'La moda es arte' permite interpretaciones amplias. Los diseñadores podrán inspirarse en movimientos artísticos como el Barroco, el Rococó o el Cubismo, así como en obras icónicas de la historia del arte. No sería extraño ver vestidos que evoquen pinceladas de óleo, estructuras escultóricas o siluetas que desafíen la gravedad, difuminando los límites entre costura y escultura.

También se espera un retorno al archivo histórico de las grandes casas de moda, donde la relación entre arte y diseño ha sido constante. Firmas como Dior, Valentino o Schiaparelli han construido colecciones inspiradas en la pintura y el arte surrealista, por lo que sus referencias podrían dominar la alfombra roja. El propio universo teatral de Alexander McQueen, donde la moda se convierte en espectáculo artístico, encaja perfectamente con el espíritu de la gala.

La MET Gala 2026 se celebrará el 4 de mayo en el icónico Museo Metropolitano de Arte. | Grosby Grosby

¿Qué esperar de la MET Gala 2026?

Con un concepto tan abstracto, la MET Gala 2026 podría convertirse en una de las más experimentales de los últimos años. Se anticipan siluetas escultóricas, piezas que integren técnicas artesanales, textiles pintados a mano o estructuras tridimensionales que transformen el cuerpo en instalación artística.

Costume Art será la exposición que marcará el eje conceptual del evento. IG madonna

El dress code también abre la puerta a interpretaciones performativas: looks que cambian, se desmontan o interactúan con el espacio. En una era donde el archivo y el arte se han convertido en activos culturales del lujo, el tema también invita a rescatar vestidos históricos o reinterpretar obras maestras del diseño.

Más que tendencia,cada atuendo deberá contar una historia visual sobre cómo la moda se convierte en arte vivo. Así, la MET Gala 2026 no solo celebrará el glamour, sino la dimensión cultural de la indumentaria. Porque, al final, el mensaje es claro: en la gran noche del museo, el cuerpo vestido no será solo moda, sino una obra en movimiento.