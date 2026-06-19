Celebran el Día del Padre en Grupo Imagen

El Día del Padre es, sin duda, una de las fechas más especiales del año, donde se reconoce la labor de todos aquellos que, con su trabajo, consejos y hasta bromas, forjan el futuro de las nuevas generaciones y claro que no pasó desapercibido en Grupo Imagen, donde todos los papás fueron reconocidos, no solo por su labor en el trabajo, sino por el orgullo que significa ser padre.

En un evento único, que contó con las conductoras de Imagen Televisión, Erika González y Marlene Stahl como maestras de ceremonias y se encargaron de dirigir el rumbo. No cabe duda que la comida es de las cosas favoritas de los padres, quienes pudieron disfrutar de unos deliciosos tacos, pambazos, palomitas y hasta donas con su respectivo café y, claro, las bebidas no podían faltar.

La hora de la comida estuvo amenizada por el saxofonista Pablo Mosqueira, quien interpretó melodías clásicas. Asimismo, las risas las puso el comediante Rogelio Ramos, cuyo humor provocó carcajadas entre los padres al utilizar situaciones de la vida cotidiana que más de uno de ellos ha vivido.

Los papás fueron los más agradecidos. “Estoy agradecido, que nos motive y que nos valoren”, señaló Juan Manuel Rodríguez Ochoa, del área de servicios generales. Pero, no solo se trató de agradecimientos, los consejos no podían faltar: “Que siga adelante, con sus sueños, con sus metas y que aproveche su juventud”, expresó Juan Carlos Segundo, editor web de Excélsior a su hijo de 21 años.

Celebración del Día del Padre en Grupo Imagen Marco Alexis Najera Dominguez

Durante el evento, se presentaron a los ganadores de la dinámica "Hijo de Tigre Pintito", donde se dejó clara la fuerte genética de algunos padres con el gran parentesco con sus hijos. La fiesta continuó con la presentación del grupo versátil Axil Live y posteriormente cada padre sacó sus mejores tonos en el karaoke “Papá sigue siendo el rey”.

“Mis hijos me festejan. Me invitan a comer y aparte obsequios, cartas, que realmente me mueven mis fibras más sensibles (…) Son mi motor, mi manera de seguir adelante”, Saúl Blanco trabajador del área de televisión, quien recordó el amor que le tiene a sus hijos.