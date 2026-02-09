¿Cuánto jabón se debe usar para lavar? Este error daña tu ropa y la lavadora

Usar más detergente del necesario al lavar la ropa es un error común que puede provocar daños en las prendas y afectar el funcionamiento de la lavadora. Aunque muchos creen que más jabón limpia mejor, esta práctica genera residuos y un mayor desgaste del electrodoméstico.

Según el American Cleaning Institute, la mayoría de las personas utiliza más detergente del recomendado al creer, de forma equivocada, que una mayor cantidad de espuma significa una mejor limpieza.

No obstante, esta idea ya no aplica en las lavadoras modernas, en especial en los modelos de alta eficiencia (HE), que están diseñados para operar con menos agua y detergentes concentrados.

¿Cuánto jabón se debe usar para lavar? Canva

¿Cuánta cantidad de detergente se debe usar realmente?

Para una carga estándar de ropa, el volumen recomendado de detergente líquido es de entre 30 y 50 mililitros, lo que equivale aproximadamente a dos cucharadas. Este es el parámetro técnico definido por la Association of Home Appliance Manufacturers (AHAM) para una carga promedio de 4.5 kilogramos.

Sin embargo, esta cantidad no es fija y debe ajustarse según dos factores clave:

Dureza del agua: en zonas con agua blanda se requiere incluso menos detergente, ya que el jabón se disuelve con mayor facilidad. En regiones con agua dura, el volumen puede aumentar ligeramente, hasta un máximo de 75 ml.

Nivel de suciedad y tamaño de la carga: cuando la ropa está muy sucia o la carga es mayor a la estándar, el incremento debe ser gradual. Los especialistas recomiendan no superar los 100 ml en ningún escenario, ya que a partir de ese punto el detergente deja de limpiar y comienza a generar residuos.

¿Cuánto jabón se debe usar para lavar? Canva

En el caso de las cápsulas monodosis, la recomendación técnica es aún más simple: una cápsula para carga normal y dos únicamente cuando se trata de cargas grandes o prendas con suciedad pesada. Usar más no mejora el lavado y sí incrementa el riesgo de fallas.

¿Por qué el exceso de jabón afecta a la lavadora?

El Cleaning Lab del Good Housekeeping Institute advierte que los detergentes actuales están formulados para ser altamente concentrados. Al usar demasiado producto, el ciclo de enjuague de las lavadoras de alta eficiencia, que utilizan menos agua, no logra eliminar completamente los residuos químicos.

Esto tiene dos consecuencias directas. La primera es en la ropa: los restos de detergente permanecen adheridos a las fibras, lo que puede provocar irritación en la piel, especialmente en personas con sensibilidad cutánea, niños o adultos mayores. La ropa puede sentirse rígida, perder suavidad y atraer más suciedad ambiental con el uso diario.

¿Cuánto jabón se debe usar para lavar? Canva

La segunda consecuencia es interna y más costosa. Según Consumer Reports, el exceso de jabón genera depósitos en el tambor, las mangueras y el sistema de desagüe. Estos residuos crean el entorno ideal para la proliferación de bacterias y moho, responsables de los malos olores persistentes en la lavadora y en las prendas recién lavadas.

Además, la espuma excesiva obliga a la bomba de desagüe a trabajar más de lo previsto. Este esfuerzo adicional acelera el desgaste del motor, los sellos de agua y otros componentes clave, reduciendo la vida útil del electrodoméstico y aumentando el riesgo de reparaciones costosas.

Optimizar la cantidad de detergente no es solo una recomendación de limpieza, sino una medida de mantenimiento preventivo. Usar la dosis correcta prolonga la vida útil de la lavadora, conserva mejor las fibras textiles y garantiza una higiene real, no solo aparente.

Los especialistas coinciden en una regla básica: leer siempre las instrucciones del fabricante tanto de la lavadora como del detergente. Cada modelo tiene especificaciones distintas y cada producto una concentración diferente.