Este Buen Fin Despegar impulsa la planeación de viajes con descuentos y beneficios de hasta 70 %

El Buen Fin no solo representa una oportunidad para adelantar compras, también se ha convertido en una temporada para comenzar a organizar las próximas vacaciones y encontrar alternativas que permitan aprovechar mejor el presupuesto. Del 13 al 17 de noviembre, Despegar, la travel tech líder de América Latina, ofrecerá distintos beneficios que combinan tecnología, promociones y opciones de pago para facilitar la planeación de viajes dentro y fuera de México.

Durante estos días, los viajeros podrán encontrar descuentos de hasta 70 % en hoteles y paquetes, ofertas 2x1 en vuelos y tours a destinos nacionales e internacionales, actividades gratuitas incluidas en promociones seleccionadas y cupones exclusivos de hasta $10,000 MXN de descuento adicional en paquetes. La oferta se complementará con bonificaciones bancarias de hasta 30 %, cashback y meses sin intereses con instituciones participantes.

"Momentos como El Buen Fin son grandes dinamizadores de la actividad económica: impulsan el consumo, movilizan el turismo y generan oportunidades para distintos actores de la industria, desde aerolíneas y hoteles hasta comercios y destinos. En Despegar buscamos acompañar ese movimiento con tecnología, una oferta cada vez más amplia y alternativas que faciliten el acceso a los viajes, contribuyendo al desarrollo de la industria turística en México", señaló Claudia Alva, VP y Country Manager de Despegar en México.

Entre las alternativas disponibles también habrá beneficios para quienes buscan estancias más largas o viajan acompañados: una noche gratis al reservar más de cuatro noches en Despegar y una quinta noche sin costo en Best Day, además de promociones con ahorros adicionales conforme se sumen pasajeros a la reservación.

Para sacar el mayor provecho de esta temporada, Despegar recomienda explorar las distintas promociones y beneficios disponibles, comparar los servicios incluidos, las fechas y las opciones de pago para elegir la alternativa que mejor se adapte a cada plan y presupuesto. Así, la plataforma continúa acercando herramientas digitales y opciones de viaje a los mexicanos, facilitando el proceso desde la búsqueda de su próximo destino hasta la planeación de sus vacaciones.