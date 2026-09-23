¡La Fuerza llegó con Dr. Simi! Y estrena muñecos inspirados en Yoda y Chewbacca

Desde una galaxia muy, muy lejana llegan dos nuevos integrantes a la colección del Dr. Simi. Se trata de personajes inspirados en Yoda y Chewbacca de Star Wars que prometen convertirse en piezas especiales para los fans de la saga y los coleccionistas del famoso muñeco mexicano.

Esta nueva colección reúne el característico estilo del Dr. Simi con algunos de los elementos más reconocibles de la galaxia de Star Wars: por un lado, Yoda, uno de los personajes más queridos de la franquicia, y por otro, Chewbacca, quien destaca por su inconfundible pelaje de Wookiee.

La colaboración representa una nueva alianza entre Farmacias Similares y The Walt Disney Company, que anteriormente ya habían llevado a los fans versiones del Dr. Simi inspiradas en personajes como los Jedi, Woody y Buzz Lightyear.

Dr. Simi Chewbacca Fan y Simi Yoda

Los nuevos Simi peluches fueron presentados por Víctor González Herrera, presidente ejecutivo de Farmacias Similares, y Alfonso Cortina, Country Leader & Retail de The Walt Disney Company México.

La elección de Yoda y Chewbacca no fue casual, pues, de acuerdo con los representantes de la colaboración, los personajes comparten valores que coinciden con la esencia del Dr. Simi.

"Principalmente lo que representan los jedis. En este caso, Yoda y los jedis la Fuerza del Bien que empata perfectamente con el doctor Simi, que es un personaje 100 por ciento mexicano que empata con todos los latinos y también representa esta fuerza del bien en la vida real", expresó Víctor González Herrera.

Además, señalaron que se trata de dos personajes muy queridos en México, algo que hace todavía más especial esta colaboración.

“Hay dos personajes que son los favoritos de México, que son Yoda y Chewbacca. Y hacer esta celebración con un personaje tan amado por la gente de México, que es el doctor Simi, para nosotros es un orgullo poder estar juntos. Y sabemos que el fan de Star Wars va a correr a buscarlos porque es una interpretación super especial para nosotros y para ellos”, destacó Alfonso Cortina.

Peluches de Dr. Simi Yoda y Chewbacca de Star Wars. Foto: Excélsior

Precio de los peluches Simi

Si quieres conseguir uno de estos peluches del Dr. Simi inspirados en Star Wars, tendrás que pagar 399 pesos por cada pieza.

Los Simi Yoda y Dr. Simi Chewbacca Fan estarán disponibles en Farmacias Similares a nivel nacional, aunque se trata de una colección limitada.

"Son 30 mil ejemplares de cada uno, pero lo que hemos hecho también, cuando vemos que se acaban muy rápido, vemos la posibilidad de extender la colección y hacer un poco más. En sí es una colección limitada", puntualizó el presidente ejecutivo de Farmacias Similares.

Por ello, los fans de Star Wars y los coleccionistas del Dr. Simi tendrán que estar atentos a la disponibilidad de estos personajes.

Peluches de Dr. Simi Yoda y Chewbacca de Star Wars. Foto: Excélsior

Peluches del Dr. Simi con causa

Además de su diseño inspirado en Star Wars, estos peluches tienen otro elemento particular: están elaborados con PET reciclado, como parte de las iniciativas de Farmacias Similares relacionadas con el cuidado del medio ambiente.

"El personaje está relleno de PET, que es plástico reciclado. Entonces, de esa manera es como cuidamos y buscamos cuidar el medio ambiente", señaló Víctor González Herrera.

Pero la colección también tiene un componente social. Los peluches son elaborados en CINIA, una fábrica en la que trabajan personas con diferentes tipos de discapacidad.

Las ventas de estos productos representan una parte importante para los trabajadores de la empresa, que actualmente cuenta con más de 900 colaboradores y que comenzó con menos de 40.

Peluches de Dr. Simi Yoda y Chewbacca de Star Wars. Foto: Simi Star Wars Aztlán

Así, la colaboración entre el Dr. Simi y Star Wars no solo reúne a dos personajes populares, sino que también incorpora elementos relacionados con el reciclaje y la inclusión laboral.

Entonces, si eres fan de Star Wars o coleccionas los famosos peluches del Dr. Simi, esta nueva edición puede convertirse en una de esas piezas que vale la pena buscar antes de que se agote.