La temporada de Halloween es la excusa perfecta para transformar tu manicura en una auténtica obra de arte de espeluznante terror. Desde clásicos del cine gótico hasta acabados sangrientos y detalles mágicos, la tendencia de esta temporada combina la creatividad con efectos visuales de alto impacto.

A continuación, te presentamos cinco propuestas terroríficas que puedes recrear en casa, detallando los materiales que necesitas y la guía paso a paso para lograrlas.

Halloween Nail Art: 5 diseños de espeluznante terror (paso a paso) Canva

1. Goteo sangriento (Blood Drip Nails)

Este clásico del terror simula gotas de sangre fresca escurriendo desde las puntas de tus uñas, creando un contraste dramático e impactante.

Materiales: Esmalte base tono nude o lechoso, esmalte rojo sangre (de preferencia tono vino o carmesí intenso), punzón para nail art (dotting tool), pincel de línea fina y capa final de brillo (top coat).

Cómo hacerlo:

Aplica dos capas del esmalte nude como base y deja secar completamente.

Con el punzón sumergido en el esmalte rojo, coloca de dos a tres puntos de diferentes tamaños cerca del centro de la uña para simular las gotas.

Con el pincel fino, conecta las gotas trazando líneas verticales hacia el borde libre y rellena toda la punta imitando una manicura francesa distorsionada.

Sella con top coat brillante para darle un acabado húmedo y realista.

Halloween Nail Art: 5 diseños de espeluznante terror (paso a paso) Canva

2. Telaraña gótica y viuda negra

Un diseño elegante y misterioso que evoca pasillos abandonados y mansiones embrujadas.

Materiales: Esmalte negro brillante, esmalte blanco o plateado cromado, pincel liner de cerdas ultra finas y top coat mate o brillante.

Cómo hacerlo:

Esmalta tus uñas con la base negra y deja secar.

Coloca un punto con el esmalte blanco o plateado en una esquina de la uña. Desde ese origen, traza de 3 a 4 líneas rectas en forma de abanico con el pincel fino.

Dibuja pequeñas curvas cóncavas que conecten las líneas rectas para formar la estructura de la red.

Si deseas un toque extra, dibuja un pequeño círculo negro con patas finas en el centro para simular una araña. Aplica top coat.

Halloween Nail Art: 5 diseños de espeluznante terror (paso a paso) Canva

3. Rostros de fantasmas espectrales

Ideal para quienes buscan una estética tenebrosa pero minimalista con un toque retro.

Materiales: Esmalte transparente o lechoso, esmalte blanco opaco, esmalte negro y punzón de nail art.

Cómo hacerlo:

Prepara la uña con la base transparente o lechosa.

Con el pincel del esmalte blanco, crea una mancha ovalada e irregular en el centro o borde de la uña, estirando la parte inferior para darle forma de silueta flotante.

Una vez seco el blanco, usa la punta más pequeña del punzón con esmalte negro para marcar dos ojos alargados y una boca abierta en forma de "O".

Sella el diseño con top coat transparente.

Halloween Nail Art: 5 diseños de espeluznante terror (paso a paso) Canva

4. Ojos diabólicos en la oscuridad

Este diseño hiperrealista crea la ilusión de miradas amenazantes observando desde la penumbra.

Materiales: Esmalte negro mate, esmaltes amarillo, rojo y negro brillante, punzón de nail art de varios tamaños.

Cómo hacerlo:

Pinta la uña de negro y aplica top coat mate para eliminar el brillo de fondo.

mate para eliminar el brillo de fondo. Con el punzón mediano, aplica dos puntos amarillos o rojos juntos en la parte superior o central de la uña.

Dentro de cada punto de color, utiliza la punta más fina del punzón con esmalte negro para trazar una línea vertical delgada a modo de pupila felina o diabólica.

Aplica una gota de top coat brillante únicamente sobre los ojos para hacer que resalten tridimensionalmente contra la base mate.

Halloween Nail Art: 5 diseños de espeluznante terror (paso a paso) Canva

5. Cien de bruja y efecto Aura mística

Inspirado en los calderos de pócimas y la magia negra, combina tonalidades oscuras con un degradado enigmático.

Materiales: Esmalte morado profundo o negro, esmalte verde neón o magenta, una pequeña esponja de maquillaje y top coat cromado o con destellos.

Cómo hacerlo:

Aplica el esmalte morado o negro en toda la uña como tono base.

Coloca una pequeña gota de esmalte verde neón en el centro de la esponja de maquillaje y da ligeros toques en el centro de la uña para crear un círculo difuminado (efecto aura).

Con el pincel fino, puedes trazar una diminuta estrella o luna en el centro del aura con esmalte blanco.

Sella con top coat cromado para darle un reflejo místico iridiscente.

Con estas cinco propuestas de Nail Art, tu manicura será la protagonista indiscutible de la noche de brujas. Ya sea que elijas la elegancia gótica o un diseño lleno de sangre y misterio, la clave está en cuidar los detalles, jugar con las texturas y dejar volar tu creatividad para lucir unas manos verdaderamente de impacto en esta temporada.