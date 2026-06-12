El fallecimiento de un familiar suele venir acompañado de una larga lista de decisiones difíciles. Entre los trámites, las responsabilidades y el impacto emocional de la pérdida, muchas personas terminan enfrentando una tarea que parece sencilla, pero que puede traer consecuencias inesperadas: decidir qué hacer con las pertenencias de quien ya no está.

En ocasiones, la intención de ordenar una vivienda o liberar espacio lleva a regalar, vender o desechar objetos apenas unos días después de la pérdida. Sin embargo, especialistas en gestión patrimonial y expertos en el proceso de duelo recomiendan actuar con calma.

Y es algunas pertenencias pueden ser fundamentales para resolver asuntos legales, financieros o administrativos. Otras, aunque no tengan un gran valor económico, pueden convertirse en recuerdos imposibles de recuperar más adelante.

4 cosas de un familiar fallecido que nunca debes tirar, según expertos Canva

Estas son las cosas que no deberías tirar cuando muere un familiar

Documentos legales y financieros

Entre las pertenencias más importantes se encuentran los documentos legales y financieros.

Testamentos, escrituras, contratos, estados de cuenta, pólizas de seguro, declaraciones fiscales y documentos relacionados con propiedades pueden ser indispensables durante meses e incluso años después del fallecimiento.

Este tipo de archivos suele ser necesario para gestionar una herencia, realizar cambios de titularidad, resolver trámites con bancos o acreditar la propiedad de determinados bienes.

Los especialistas recomiendan reunir toda la documentación disponible en un solo lugar y revisarla cuidadosamente antes de decidir qué conservar o desechar.

Muchas familias descubren demasiado tarde que un papel aparentemente insignificante era necesario para completar un trámite importante.

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Identificaciones oficiales e historial médico

Otro grupo de documentos que conviene resguardar son las identificaciones oficiales.

Actas de nacimiento, credenciales para votar, pasaportes, CURP y otros registros personales suelen ser solicitados durante diversos procedimientos administrativos posteriores al fallecimiento.

Dependencias gubernamentales, instituciones bancarias, notarios y autoridades fiscales pueden requerir estos documentos para concluir procesos pendientes o realizar cancelaciones formales.

Los especialistas también aconsejan conservar el historial médico completo.

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Cartas, fotografías y recuerdos familiares

Las fotografías familiares, los álbumes impresos, las cartas escritas a mano, los diarios personales y los videos caseros suelen convertirse en algunos de los objetos más valiosos con el paso del tiempo.

A diferencia de otros bienes materiales, estos recuerdos guardan historias, experiencias y momentos que forman parte de la memoria de una familia.

Los especialistas en el proceso de duelo señalan que conservar este tipo de objetos puede ayudar a muchas personas a afrontar la pérdida de manera más saludable.

Además, una fotografía antigua o una carta escrita por un ser querido suelen tener un valor sentimental imposible de reemplazar.

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Joyas, relojes y piezas de colección

Las joyas familiares, relojes antiguos y piezas de colección también forman parte de los objetos que conviene conservar.

En muchos casos, estos artículos han pasado de generación en generación y poseen un significado especial para distintos miembros de la familia.

Además de su carga emocional, algunas piezas pueden tener un valor económico considerable que no siempre resulta evidente a simple vista.

Los expertos recomiendan no vender, regalar ni desechar este tipo de bienes sin antes conocer su valor real.

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Por qué conviene esperar antes de vaciar una casa de un fallecido

Los especialistas coinciden en que los días posteriores al fallecimiento de un familiar no suelen ser el mejor momento para tomar decisiones definitivas sobre sus pertenencias.

El impacto emocional puede dificultar la valoración adecuada de ciertos objetos y hacer que documentos importantes, recuerdos únicos o bienes de valor terminen desechados por error.

Por ello, la recomendación más frecuente es tomarse el tiempo necesario para revisar cada espacio con calma, clasificar documentos, identificar objetos relevantes y consultar a especialistas cuando exista alguna duda sobre su importancia.