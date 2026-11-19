Un gran susto se llevaron vecinos y automovilistas en Naucalpan, Estado de México, luego de que un camión cargado con material de construcción terminó volcado y comenzó a incendiarse sobre avenida Lomas Verdes, provocando además un enorme caos vial.

El accidente ocurrió casi en la esquina con López Mateos, a la altura de la colonia Santiago, donde presuntamente el conductor de la pesada unidad circulaba a exceso de velocidad, perdió el control y terminó chocando contra un semáforo y un poste de videovigilancia.

Tras el fuerte impacto, el camión quedó recostado sobre su costado derecho y comenzó a incendiarse, lo que provocó la movilización de bomberos y personal de Protección Civil, quienes llegaron para controlar la emergencia y evitar que el fuego se extendiera.

Durante el accidente también fueron derribados cables de electricidad, por lo que varios vecinos de la zona se quedaron sin luz.

La circulación con dirección al Periférico, viniendo desde la zona norte, quedó cerrada, lo que rápidamente provocó largas filas de vehículos y complicaciones para quienes intentaban llegar a sus trabajos o continuar su camino.

A pesar de lo aparatoso del accidente y del incendio que se registró, las autoridades no reportaron personas lesionadas, aunque los daños materiales fueron considerables.