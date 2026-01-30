Video: Roba moto a mujer en Ecatepec, pero no logra encenderla

Sujetos despojaron de su moto a una mujer en calles de Ecatepec, en el Estado de Mexico (Edomex), pero no lograron llevarse el vehículo luego de que no pudieron encenderla.

El hecho fue captado por una cámara de seguridad instalada en una vivienda ubicada en la calle en donde se registró el delito.

El periodista Carlos Jiménez hizo público el video y aseguró que la policía municipal nunca llegó para atender a la víctima del robo.

Así llegaron estas lacras a robarle su moto a una mujer en Ecatepec. La amenazaron, se la quitaron, pero el tipo no pudo encenderla. La empujó, la tiró, se cayó y acabó huyendo sin nada”, señaló.

Roba moto en Ecatepec y no logra encenderla

Roban moto a mujer en Ecatepec. Especial

En el video que dura menos de un minuto, se observa cómo se encuentra la mujer a bordo de su moto, estacionada, orillada, cuando de pronto, llegan varios sujetos en motos y se le emparejan.

Después de que aparentemente amenazan a la víctima, la bajan de su vehículo, mientras que uno de ellos, la toma y se sube para emprender la huida.

El sujeto que abordó la moto robada, intenta encenderla, la empuja y avanza unos cuantos pasos con ella, pero al ver que no logra prenderla, la tira y huye a pie, dejando la moto en el suelo.

Todos los que llegaron a robar huyen también, mientras que no se ve presencia policial en el sitio.

El video, según lo captado por la cámara de seguridad, fue captado el 27 de enero del año en curso, alrededor de las 23:00 horas.

Reacciones en redes sociales

Usuarios de redes sociales reaccionaron al intento de robo en Ecatepec con comentarios como:

Ecaterror.

Ahí es donde se an hela que aparezca un justiciero.

Ratero, mugroso y carente de neuronas.

Ni para eso sirven los simios esos.

Solo aparecen para cobrar su parte.

