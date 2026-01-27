VIDEO: Así fue la persecución hoy en la México-Pachuca por pipa robada

Policías estatales, municipales y la Guardia Nacional protagonizaron una persecución en la autopista México-Pachuca, la mañana de este martes 27 de enero del 2026, por una pipa robada.

La movilización se desató luego del reporte de robo de la pesada unidad en el municipio de Tizayuca, en el estado de Hidalgo.

La persecución terminó a la altura del AIFA, en Tecámac, Estado de México (Edomex), en donde los policías de las diversas corporaciones lograron interceptar a la unidad y detuvieron al conductor; la pipa quedó asegurada.

Persecución en la México-Pachuca. Especial

Así fue la persecución en la México-Pachuca

En un video que circula en redes sociales, se ve el momento en que es perseguida la pipa por varias patrullas.

Mientras se acercan a la pesada unidad, se observa cómo la pipa hace diversos movimientos para tratar de escapar. En un momento, parece que logra huir, pero continúa la persecución.

Más adelante, las patrullas logran darle alcance y es entonces cuando comienza el descenso de todos los policías que perseguían a la pipa.

Luego de que lograron detenerla, corren los uniformados para bajar al conductor, mismo que se ve cómo se tira al piso y ahí lo interceptan.

Por el video filtrado y cómo sucedió la persecución, varios usuarios comentaron:

“De película”

“Ya ni en Netflix se ve tanta acción”

