Desmantelan aserradero clandestino que operaba en bosque del Edomex

En el municipio de Ocuilan, Estado de México, autoridades federales y estatales desmantelaron un aserradero clandestino, en el que aseguraron herramientas y madera que fue talada ilegalmente, todos los elementos quedaron bajo resguardo en instalaciones de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Dicha procuraduría detalló que el operativo nocturno se realizó el pasado 4 de marzo en la comunidad de Santa Lucía, en la operación se aseguraron más de seis metros cúbicos de madera.

Durante la inspección se procedió al desmantelamiento del aserradero, en el que se aseguraron de manera precautoria una torre de aserrío, un carro de empujón y un motor”.

Foto: Especial

También se decomisaron 28 rollos de madera de oyamel, con un volumen aproximado de 5.445 metros cúbicos y 87 piezas de madera aserrada con un volumen de 0.922 metros cúbicos.

Protección al Bosque de Agua

Además de desmantelar el aserradero clandestino y asegurar la madera, las autoridades ambientales y judiciales continuarán con la investigación del caso, para poder dar con los responsables.

En el operativo participaron:

7 inspectores de Profepa

28 elementos de Defensa

12 de la Guardia Nacional

200 elementos de la Policía Estatal

Las autoridades destacaron que el municipio de Ocuilan está dentro del Bosque de Agua, región que comparten Morelos, Estado de México y la Ciudad de México, por lo que es de vital importancia preservarlo porque es un sitio de generación de importantes servicios ambientales, entre ellos la infiltración de agua y generación de oxígeno que hacen posible la sustentabilidad de las grandes ciudades del centro del país.

Foto: Especial

Estas acciones forman parte de los trabajos de vigilancia que realizan de manera coordinada las autoridades federales y estatales para prevenir y combatir la tala clandestina, así como el contrabando forestal y otros ilícitos ambientales en el Estado de México”, añadió la Profepa.

Otro aseguramiento en Ocuilan

Apenas el 25 de febrero la Profepa informó que en el mismo municipio fue aseguraron tres camionetas y 22.418 metros cúbicos de madera, esto ocurrió durante la inspección en un centro de almacenamiento que operaba irregularmente.

La inspección se realizó tras una solicitud de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), por lo que personal de la Profepa acudió al paraje conocido como “Puestos Viejos”, en los Bienes Comunales de San Juan Atzingo.

“Se aseguraron 56 piezas de madera en rollo con un volumen total de 19.285 metros cúbicos, así como cuatro piezas aserradas de oyamel con un volumen de 3.133 metros cúbicos. El material forestal y los vehículos quedaron bajo resguardo y la madera fue depositada en las instalaciones de la Corenadr en la Ciudad de México”.

Foto: Especial

*DRR*