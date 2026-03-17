Fotos: Intensa lluvia y granizada deja bajo el agua a Ecatepec

La intensa lluvia registrada la tarde de este martes en el Valle de México causó afectaciones en varios puntos, uno de ellos fue el municipio de Ecatepec, Estado de México, en donde el granizo derribó la techumbre de una escuela y dejó calles y avenidas con grandes encharcamientos.

Las colonias con mayores afectaciones son Santa María Tulpetlac, San Carlos y Lomas de San Carlos, por lo que el gobierno municipal activó el operativo tormenta.

Actualmente trabajamos en la colonia Santa María Tulpetlac, San Carlos y Lomas de San Carlos, donde se presentó caída de granizo, así como diversos encharcamientos realizando labores para restablecer la circulación y prevenir riesgos para la población”, informó el municipio en redes sociales.

A causa de las fuertes corrientes de agua, en redes sociales se difundió cuando una motoneta, en la que viajaban dos adultos y un menor de edad, fue arrastrada por varios metros hasta que un transeúnte corre para ayudarlos a incorporarse y llegar a un sitio seguro.

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