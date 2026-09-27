Azucena Cisneros entrega repavimentación de avenida Verdines en Ecatepec

Con la aplicación de dos mil 793 metros cuadrados de asfalto y una inversión ejecutada con recursos propios, la alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, inauguró la repavimentación de la avenida Verdines en el fraccionamiento Parque Residencial Coacalco, una vialidad de 342 metros de longitud que permaneció en deterioro durante cuatro décadas.

La obra de infraestructura beneficia de manera directa a 900 habitantes e indirectamente a más de cuatro mil 500 personas, al tratarse de una arteria estratégica en los límites territoriales con el municipio de Coacalco.

La presidenta municipal reconoció el rezago histórico que ha enfrentado la demarcación por la omisión de administraciones pasadas y reafirmó el compromiso de continuar ejecutando obra pública en favor de la comunidad.

“Nunca jamás debimos haber vivido este rezago si se hubiera actuado con responsabilidad, si se hubiera dedicado el gobernante al solo interés de la gente y del pueblo. Llegaron y nos tocaron los peores”, manifestó Cisneros Coss ante los vecinos reunidos.

Por su parte, el director de Obras Públicas municipal, Carlos Ramírez, señaló que se trata de “una de las calles que tienen ciertas características y por la cual pasa la mayor parte de vehículos, por lo que en las inundaciones es la más usada”. Indicó que por eso era tan importante intervenirla.

Los colonos del sector manifestaron su agradecimiento por la atención brindada tras décadas de solicitudes desatendidas en la zona limítrofe. Óscar Fernández Hernández, habitante del fraccionamiento, destacó el contraste con gestiones anteriores. “Jamás nadie había puesto el interés que ha puesto usted. Vinieron de diferentes partidos, expresidentes municipales, gobernadores a hacer campaña. Y jamás regresaron. Vinieron, nos lavaron el cerebro, nos juraron, nos superjuraron y nadie hizo absolutamente nada”, afirmó el ciudadano al celebrar la conclusión de los trabajos.