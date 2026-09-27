Fuga en pipa de gas provoca minutos de terror en Xochiaca

Minutos de terror vivieron vecinos del barrio de Xochiaca, en el Estado de México, al registrarse una fuga de gas de una pipa qué ocasionó una densa nube de gas.

Los hechos se registraron en avenida Hidalgo y calle Canteros, en el Barrio Xochiaca, donde se registró la fuga de gas LP, presuntamente derivada de una falla.

La rápida intervención de la policía municipal de Chimalhuacán permitió establecer un perímetro de seguridad, acordonar la zona y restringir el paso, para priorizar e la integridad de vecinos, peatones y automovilistas ante el riesgo que representaba la emergencia.

A la zona arribaron elementos de Protección Civil y del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes realizaron las maniobras necesarias para contener y controlar la fuga, actuando de manera oportuna para disminuir los riesgos y evitar consecuencias mayores.

Los vecinos señalaron que solo escucharon un pequeño zumbido y después percibieron un fuerte olor a gas.

Para evitar riesgos la zona fue acordonada. Una vez controlada la situación fue retirada la unidad.

Mujer sufre quemaduras por flamazo en CDMX

Una mujer sufrió quemaduras luego de un flamazo generado por una fuga de gas.

El incidente ocurrió en un predio ubicado cerca del cruce de Avenida De Las Rosas y Camelia, en la colonia Torres de Potrero, de la alcaldía Álvaro Obregón, de la Ciudad de México.

Paramédicos atendieron en el sitio a la mujer lesionada, pero no requirió traslado al hospital, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

A causa de una fuga de gas LP en la instalación de un calentador de agua a un cilindro con capacidad para 20 kilos, se registró un flamazo con incendio secundario incipiente”, reportó la dependencia.

Personal de protección civil dejó recomendaciones para prevenir riesgos.