En tres años de gobierno Delfina Gómez sacó de la pobreza a 231 mil ecatepenses

Ecatepec, Estado de México. El trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno ha permitido que 231 mil habitantes de Ecatepec salgan de la pobreza en tres años, destacó la presidenta municipal, Azucena Cisneros Coss.

Durante su conferencia de prensa semanal, la alcaldesa destacó que estos resultados reflejan el impacto de los programas impulsados junto a la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, y la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

En el marco del próximo Tercer Informe de Gobierno de la mandataria estatal, Cisneros Coss cerró filas con la administración mexiquense y respaldó las obras desarrolladas en la demarcación.

Entre las acciones de infraestructura de mayor relevancia resaltó la repavimentación de 46.2 kilómetros en vialidades neurálgicas como avenida Central, vía Morelos y avenida Las Torres, además de intervenciones en la avenida Recursos Hidráulicos.

Asimismo, la munícipe dio a conocer datos recientes de la Encuesta Intercensal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), los cuales ubican la población de Ecatepec en 3 millones 300 mil habitantes, superando a la de 17 entidades federativas del país. La presidenta municipal señaló que este crecimiento demográfico hace indispensable un ajuste presupuestal para atender con eficiencia las demandas del municipio.

En materia de seguridad, la estrategia del Mando Unificado, respaldada por la realización de Mesas de Paz y la instalación de 14 mil cámaras y alarmas comunitarias, ha derivado en una reducción del 43.9 % en delitos de alto impacto.

En el rubro hídrico, Cisneros Coss detalló una inversión de 757.4 millones de pesos en la rehabilitación de pozos, cárcamos e instalaciones, incrementando un 12 % la eficiencia en la distribución de agua potable.

Finalmente, la alcaldesa enfatizó el avance del Plan Integral de la Zona Oriente y subrayó que más de 70 mil mujeres del municipio son beneficiarias del programa Mujeres con Bienestar, consolidando una agenda social, de salud y servicios públicos con perspectiva de género que transforma la vida de las familias en la región.