Hallan muerta a Joselyn Sandoval, estudiante de la UAEMéx; su novio fue asesinado un día antes

Joselyn Sandoval Calderón, estudiante de la licenciatura en Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), fue localizada sin vida la mañana de este miércoles a un costado de la autopista México-Tulancingo. La joven de 21 años había sido reportada como desaparecida hace dos días en el municipio de Teotihuacán.

Fueron pobladores y automovilistas los que alertaron a las autoridades sobre la presencia de una joven inconsciente en el kilómetro 32+500 de la autopista México-Tulancingo, en el Estado de México.

Paramédicos que arribaron al lugar confirmaron que la joven ya no contaba con signos vitales debido a un impacto de bala en la cabeza. Elementos de la policía acordonaron el perímetro para preservar la escena del crimen y permitir que los peritos recabaran los primeros indicios para integrarlos a la carpeta de investigación.

De acuerdo con la ficha de búsqueda emitida por autoridades del Estado de México, Joselyn —quien estaba próxima a graduarse y ya realizaba su servicio social— fue vista por última vez el lunes 21 de septiembre en la colonia Centro de San Juan Teotihuacán.

El vínculo con el doble homicidio en Otumba

Las autoridades del Estado de México han abierto una línea de investigación por la posible relación directa del feminicidio de Joselyn con un doble homicidio ocurrido en el municipio de Otumba.

Un día antes del hallazgo de la estudiante, Juan Carlos Ortiz Bravo, de 25 años y novio de Joselyn, fue localizado sin vida junto a otro joven no identificado dentro de un vehículo negro. Ambos cuerpos presentaban múltiples impactos de bala.

Joaquina, tía de la víctima, relató que la madrugada del lunes Joselyn ayudó a sus padres en un puesto de frutas y verduras en el tianguis de Teotihuacán. Posteriormente, acudió a la universidad y más tarde su novio la invitó a comer a la casa de sus padres.

“Ahí comieron y ya después se saldrían a dar la vuelta y después se desapareció. Los papás luego la buscaron, le hablaron por teléfono, pero el teléfono ya estaba en buzón; nunca contestaron la llamada”, detalló su tía.

Juan Carlos Ortiz también era parte de la comunidad universitaria; había egresado de la carrera de Derecho y ya se encontraba litigando.

UAEMéx exige justicia y detener a los responsables

Ante la gravedad de los hechos, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) emitió un comunicado para condenar enérgicamente los asesinatos de Joselyn Sandoval y Juan Carlos Ortiz, ambos pertenecientes al Centro Universitario UAEM Teotihuacán.

La institución externó su solidaridad e indignación y confirmó que mantiene contacto permanente con las familias de ambos jóvenes para brindarles acompañamiento mediante la Consejería Jurídica.

Finalmente, la máxima casa de estudios mexiquense lanzó un fuerte reclamo a las autoridades: “Hacemos un firme llamado para que se esclarezca el caso, se lleve a cabo una investigación pronta, exhaustiva y con perspectiva de género, y que garantice que quien resulte responsable enfrente las consecuencias previstas por la ley”.