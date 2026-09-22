Universidad Chapingo aprueba adelantar elección para elegir rector

La elección para rector de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh) se adelantará, luego de que el Consejo Universitario aprobara el proceso para el 23 de noviembre; sin embargo, el periodo de gestión para el próximo rector comprenderá del 5 de abril de 2027 al 5 de abril del 2031.

El adelanto provocó inconformidad entre la comunidad universitaria, así como en el Sindicato de Trabajadores Académicos.

Los inconformes manifestaron que adelantar la fecha afectaría el lapso en el que deben resolverse los emplazamientos a huelga de las organizaciones gremiales, mientras que el sindicato trataría de omitir “graves problemas financieros que enfrenta la universidad”.

La convocatoria, luego de casi seis horas, se aprobó con 31 votos a favor, uno en contra y 10 abstenciones; en el caso del reglamento para la elección, éste obtuvo 29 votos a favor, cinco en contra y nueve abstenciones.

De acuerdo con el calendario aprobado, el registro de aspirantes se realizará del 12 al 16 de octubre; los registros serán aprobados el 21 de octubre y las campañas se desarrollarán del 23 de octubre al 19 de noviembre.

El debate entre candidatos está previsto para el 19 de noviembre y el plebiscito para el 23 de noviembre, mientras la entrega de constancia se realizará el primer lunes posterior a la validación y toma de posesión del 6 de abril del 2027.

En el proceso anterior, la selección se realizó en marzo de 2023 y la toma de posesión ocurrió en abril de ese año.

El argumento para adelantar la fecha de elección se debió a que buscan reducir los riesgos, pues en años anteriores las huelgas afectaron el proceso.

El Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Chapingo expresó su “profunda inconformidad y preocupación” ante la sorpresiva propuesta de adelantar las elecciones, toda vez que el rector en funciones fue elegido para cubrir el periodo 2023-2027, lapso en el que deben resolverse los emplazamientos a huelga, como establece la Ley Federal del Trabajo.

Como representantes de más de 80 por ciento de los trabajadores académicos de la UACh nos preocupa que, con el intento de adelantar la elección, indirectamente se omitan los graves problemas financieros que enfrenta actualmente la universidad.

“Como muestra de la problemática financiera que nos ocupa como sindicato, actualmente la universidad adeuda la gratificación por jubilación (cláusula 95 del CCT) a cerca de 20 trabajadoras y trabajadores académicos que se jubilaron desde abril del presente año y, en algunos casos, incluso desde 2025”, afirmó el sindicato.

Finalmente, la representación de los trabajadores consideró que adelantar la elección, los reclamos pueden trasladarse a un rector interino que, por su carácter temporal, no cuente con la capacidad, tiempo o disposición para enfrentarlas y solucionarlas.