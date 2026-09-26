Capturan en Metepec a “Carlitos”, el ladrón de relojes de lujo más buscado en México

En el municipio de Metepec, Estado de México, fue detenido Carlos Alberto “N”, alias “Carlitos”, señalado como uno de los delincuentes más buscados del país por su participación en el robo sistemático de relojes de alta gama en distintas entidades.

La captura se logró mediante un operativo coordinado entre la policía municipal y la Secretaría de Seguridad estatal, que también permitió la detención de su cómplice, Arnaldo José “N”, de origen venezolano. Ambos fueron interceptados en compañía de sus parejas y trasladados a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, donde quedaron a disposición del Ministerio Público.

Las investigaciones revelaron el modus operandi de “Carlitos”: ingresar armado a restaurantes, amagar directamente a los comensales y exigir la entrega inmediata de relojes y pertenencias de valor. En las grabaciones se observa cómo su cómplice lo respaldaba vigilando el entorno. Los atracos dejaban como botín piezas valuadas entre 300 mil y 1.5 millones de pesos, que eran sustraídas en cuestión de minutos antes de huir del lugar.

El historial delictivo de “Carlitos” incluye atracos en Nuevo León, Jalisco, Guerrero, Michoacán, Guanajuato y la Ciudad de México. A pesar de haber sido detenido en procesos anteriores por distintas fiscalías, logró obtener su libertad, lo que lo convirtió en uno de los criminales más perseguidos en México.

La Fiscalía mexiquense busca ahora integrar pruebas sólidas para impedir que vuelva a quedar en libertad y garantizar que permanezca tras las rejas.