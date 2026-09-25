Un menor pierde la vida por aparente infarto en escuela de Edomex

Se encontraba como todos los días en la escuela, cuando de repente un menor de 12 años de edad se desvaneció delante de todos, perdiendo la vida en la telesecundaria Miguel de Cervantes Saavedra, ubicada en la colonia Radio Faro Totolcingo, municipio de Acolman

De acuerdo a los primeros reportes, el menor se encontraba en la hora del recreo con algunos de sus compañeros, cayendo al suelo, por lo que de inmediato, autoridades del plantel solicitaron el apoyo de los grupos de emergencia, pero al arribar, comprobaron que el menor ya no contaba con signos vitales.

Ante lo ocurrido los alumnos fueron desalojados y el plantel fue resguardado

Familiares del menor, quienes solicitaron empatía con el dolor por el que están pasando, confirmaron que la muerte del niño fue por infarto.