Detienen a 3 personas con arma larga en Nezahualcóyotl

Dos mujeres y un hombre fueron detenidos cuando intentaron huir por calles del municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, ya que portaban armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, por lo que la policía inició la persecución en la colonia Valle de Aragón Primera Sección.

Los detenidos fueron interceptados cuando efectivos de policial municipal realizaban labores de vigilancia y patrullaje sobre la calle Valle de Santiago, entre Avenida Valle del Volga y Río de los Remedios.

Los uniformados detectaron a varios sujetos a bordo de una camioneta Tiguan color plata y un vehículo Cupra color negro, así como de una motocicleta, quienes al notar la presencia de la autoridad intentaron darse a la fuga en diferentes direcciones.

Durante la persecución, la camioneta se dio a la fuga rumbo a la Ciudad de México, en tanto que los elementos del Grupo Metropolitano Titanes lograron asegurar el vehículo marca Seat Cupra en el cruce de Río de los Remedios y Valle de Guadalupe, en la misma colonia.

Al realizar una inspección preventiva, los oficiales localizaron al interior del vehículo un arma larga tipo fusil color negro, sin matrícula ni número de serie visibles, abastecida con cartuchos calibre .223 mm, la cual fue asegurada de inmediato por los elementos de seguridad.

Las tres personas quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en Texcoco Foto: Especial

Asimismo, detuvieron a Karen Alexia “N”, de 32 años de edad, habitante del municipio de Tecámac; Guadalupe “N”, de 33 años de edad, residente del municipio de Tultitlán y Michel de Jesús “N”, de 32 años de edad, con domicilio en la alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México.

Las tres personas quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en Texcoco, donde se inició la carpeta de investigación correspondiente y se determinará su situación jurídica conforme a derecho.

En la intervención, una motocicleta Italika DM250 color negro con blanco fue abandonada en el lugar, misma que también fue asegurada. Además, una unidad oficial resultó con daños menores derivados de la persecución, situación que fue canalizada para su atención correspondiente.

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