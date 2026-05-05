Padre de menor rescatado en Valle de Chalco sigue libre

Han transcurrido cinco días desde que la Fiscalía General de Justicia de México (FGJEM) puso a resguardo del DIF de Valle de Chalco a Axel de nueve años de edad, ya que presuntamente fue víctima de maltrato infantil a manos de su padre, gracias a una denuncia ciudadana fue posible el rescate del menor.

Sin embargo, Héctor Pérez padre de Axel, exige que la fiscalía investigue a fondo la situación del niño, el cual asegura no es víctima de violencia y argumenta que su bajo peso se debe a una enfermedad en la tiroides.

La fiscalía mexiquense confirmó que el menor continúa a resguardo del DIF de Valle de Chalco y que no hay personas detenidas por tal hecho, en tanto se llevan a cabo las investigaciones

Fecha del rescate

El rescate del menor ocurrió el 3 de mayo, el operativo estuvo a cargo de elementos de la FGJEM, Secretaría de Seguridad estatal (SSEM), Policía Municipal y del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

Tras el aseguramiento del menor, la fiscalía estatal inició la investigación por el probable delito de violencia familiar en agravio de un menor de edad.

Durante el cateo fue posible localizar al interior del inmueble a un menor de edad, el cual presentaba síntomas de desnutrición severa, cicatrices y hematomas en diversas partes del cuerpo, además de posibles afectaciones en tiroides y corazón, por lo que fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Por estos hechos, se inició la investigación para solicitar la orden de aprehensión en contra de su padre, en caso de resultar culpable, podría obtener una sentencia de hasta siete años de prisión.

Caso “Crucito”

En redes sociales, este caso recordó al del niño Cruz, menor de solo seis años que murió a causa de los maltratos que recibía de la pareja de su madre, quien lo golpeaba y privaba de alimentos, por lo que en su cuerpo eran notorios los moretones y signos de desnutrición.

Su deceso ocurrió en octubre de 2024, en la colonia Agrícola Pantitlán de la alcaldía Iztacalco, en la Ciudad de México.

Vecinos del lugar solicitaron ayuda a las autoridades, por lo que se logró la detención de su padrastro Óscar “N”, responsable de asesinarlo a golpes, también fue detenida Berenice “N”, madre de Cruz y quien no impidió las múltiples agresiones en contra del niño.

Sin embargo, meses después logró salir de prisión, ya que se consideró que también fue víctima de Óscar “N”.

Debido a este caso, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la “Ley Crucito”, para modificar el Código Penal capitalino, en particular el artículo 125, con lo que quedó expresamente reconocido el homicidio cometido contra un hermanastro, hermanastra, hijastro o hijastra y que lo castiga con hasta 30 años de cárcel, además de la pérdida de los derechos que el agresor tenga respecto de la víctima.

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