Tráiler desata balacera y persecución en la México-Texcoco | VIDEO

El conductor de un tráiler desató una balacera y persecución en la carretera federal México-Texcoco, la madrugada de este sábado 31 de enero del 2026.

Autoridades municipales le marcaron el alto a la altura de Los Reyes La Paz, en el Estado de México (Edomex), pero, al momento de intentar acercarse a dialogar con el conductor de la pesada unidad, este abrió fuego en contra de os uniformados.

Tras las detonaciones que salieron de la ventana del copiloto, los policías se alejaron unos pasos, lo que fue aprovechado por el trailero para emprender su huida.

Detienen a conductor de tráiler en la México-Texcoco

Persecución en la México-Texcoco. Especial

Durante su escape, el tráiler embistió a varios vehículos que estaban a su paso, rumbo a Texcoco, mientras que una decena de elementos de la Policía del Edomex inició una persecución.

Luego de varios kilómetros, elementos municipales lograron detener al conductor del tráiler.

Según trasciende, el alto fue marcado al conductor debido a inspecciones de rutina por parte de los municipales. En su escape, impactó al menos a tres vehículos.

Testigos de la escena describieron momentos de pánico, con automovilistas que se orillaban y comerciantes de la zona bajando cortinas ante la balacera y persecución.

Aseguran arma

La detención se logró cuando oficiales lograron rodear la unidad pesada. Así el sospechoso fue bajado del tráiler y sometido por los uniformados para luego trasladarlo ante el agente del Ministerio Público correspondiente.

Paramédicos diagnosticaron a personas con crisis nerviosa y golpes leves; no se reportaron víctimas graves.

Autoridades informaron que aseguraron un arma corta, cartuchos útiles y el tractocamión.

La investigación continúa para determinar el motivo de la agresión y la procedencia del vehículo.

*mvg*