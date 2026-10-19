Tragedia en la México-Puebla: vuelca tráiler de cemento, choca contra 6 autos y mueren dos personas

Dos personas murieron y tres más resultaron lesionadas al volcarse un tráiler que transportaba costales de cemento en el kilómetro 46 en la autopista México-Puebla, lo que ocasionó que chocaran por alcance seis unidades más.

El accidente se registró alrededor de las 3 de la tarde, cuando la pesada unidad bajaba en la zona de curvas en dirección a la Ciudad de México, y al parecer, los frenos le fallaron. Esto ocasionó que el conductor perdiera el control y se volcara, arrastrando el muro de contención e invadiendo el carril contrario.

Esto impidió que vehículos que circulaban por la misma vía no pudieran frenar impactándose por lo menos seis unidades más. Tres de los ocupantes resultaron con golpes.

Al lugar arribaron cuerpos de emergencia que confirmaron el deceso de los dos ocupantes del tráiler.

El accidente vehicular cobró la vida de dos personas. Rodolfo Dorantes

La autopista inicialmente fue cerrada en ambos sentidos y una hora después se abrió un carril en ambos sentidos, lo que ha provocado caos vial en la zona.

En la zona trabajaron cuadrillas de Caminos y Puentes Federales para retirar el cemento extendido en alrededor de 200 metros.

Cabe recordar que el pasado fin de semana se dio a conocer un video en donde la maniobra de un operador de tractocamión logró detener su unidad fuera de control en una rampa de frenado de emergencia en la autopista, a unos metros más debajo de donde se registró el accidente del tráiler.

Mientras en Tlalnepantla, un tráiler que transportaba rollos de papel se accidentó en la incorporación de la autopista México-Pachuca, en la avenida Río de los Remedios. Intentaba dar la vuelta, pero el exceso de velocidad hizo que la unidad se ladeara y los rollo cayeran desde el puente.

La pesada unidad de carga, quedó ladeada sobre el puente vehicular, sin que ninguna persona resultara lesionada. Sin embargo, la vialidad permaneció cerrada por espacio de seis horas.