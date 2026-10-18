Colapsa construcción antigua en centro de Ixtlahuaca; se desconoce si hay heridos

Una antigua construcción ubicada en el centro de Ixtlahuaca, en el Estado de México, exactamente en el sitio donde tenía lugar una ferretería, colapsó la tarde de este domingo, sin que hasta el momento se conozca si hay personas lesionadas.

El siniestro se registró frente al famoso Jardín Juárez, sobre la calle Francisco López Rayón, a un costado de la taquería Los Portales, sitio donde además se localiza una carnicería.

Hasta el lugar llegaron bomberos de Ixtlahuaca, policías municipales y elementos del Ejército.

En este momento, elementos de Protección Civil realizan trabajos para remover escombros.