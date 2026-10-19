Delfina Gómez alcanza 67.4% de aprobación en el Estado de México: FactoMétrica

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, alcanzó un nivel de aprobación de 67.4 por ciento entre los habitantes de la entidad, de acuerdo con la medición correspondiente a octubre de la casa especializada en evaluación gubernamental FactoMétrica.

El estudio destaca la valoración ciudadana de las acciones emprendidas por la administración estatal en materia de desarrollo social, generación de empleo, transparencia y combate a la corrupción.

En el rubro de programas sociales, 67.3 por ciento de las personas encuestadas manifestó su respaldo a los programas de bienestar implementados en el Estado de México, entre los que destaca “Mujeres con Bienestar” como uno de los más representativos. Además, 56.5 por ciento de las familias mexiquenses señaló ser beneficiaria de alguno de estos apoyos.

Estos resultados se relacionan con cifras oficiales que reportan que 1.9 millones de personas han salido de la pobreza en la entidad, de acuerdo con los indicadores citados en la medición.

En materia económica, la administración de Delfina Gómez obtuvo una aprobación de 66.2 por ciento. El estudio resalta que el Estado de México se mantiene como uno de los principales generadores de empleo a nivel nacional, con 280 mil nuevos puestos de trabajo formalizados.

Respecto al desempeño general del gobierno, 57.6 por ciento de los entrevistados consideró que la entidad avanza por buen camino. En tanto, las acciones de transparencia y combate a la corrupción obtuvieron un respaldo de 51.8 por ciento, el mismo porcentaje registrado para las estrategias implementadas en materia de seguridad pública.

Con este resultado, Delfina Gómez registra un incremento en su nivel de aprobación respecto a la medición anterior de FactoMétrica. En septiembre, la encuestadora reportó 67 por ciento de respaldo a la mandataria, por lo que el resultado de octubre representa un aumento de 0.4 puntos porcentuales.

Asimismo, la cifra supera la aprobación de 65.7 por ciento que Demoscopia Digital atribuyó a la gobernadora mexiquense durante septiembre, de acuerdo con los datos referidos en el estudio.