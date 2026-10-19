Vuelca tráiler con toneladas de papel y queda sobre puente de Río de los Remedios

Un tráiler cargado con toneladas de papel volcó la mañana de este lunes 19 de octubre en la incorporación de la carretera México-Pachuca al Periférico Río de los Remedios, en Tlalnepantla, Estado de México. El accidente dejó la unidad al borde de un puente y provocó severas afectaciones al tránsito.

De acuerdo con los primeros informes, el conductor perdió el control de la unidad, que quedó colgada en la avenida Río de los Remedios, en San Juan… Tras el impacto, varios rollos de papel cayeron sobre la vialidad, por lo que equipos de Bomberos y personal de seguridad trabajan para retirar el vehículo y la carga. Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas.

El C5 del Estado de México informó que “el percance ocasionó alrededor de cuatro kilómetros de tránsito lento en la carretera México-Pachuca, con dirección a Naucalpan”.

Las autoridades recomendaron a los automovilistas “manejar con precaución y tomar vías alternas mientras continúan las labores de atención y retiro de los materiales”.