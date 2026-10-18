Con unidad, se profundizará la transformación del Oriente del Edomex: Horacio Duarte

El secretario general de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte Olivares, afirmó que la unidad política y la coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipales, así como con el Poder Legislativo, permitirán profundizar la transformación de la zona oriente de la entidad.

Durante su participación en los Segundos Informes Legislativos de diputados locales de Chalco, Chicoloapan y Tlalnepantla, el funcionario destacó que los trabajos se desarrollan bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, a través del Plan Oriente.

En Chalco, Duarte Olivares aseguró que continuará la transformación del municipio y destacó la coordinación entre los distintos niveles de gobierno para impulsar los proyectos contemplados en la región.

El responsable de la política interna estatal también reconoció al Congreso mexiquense por la aprobación del presupuesto enviado por la gobernadora Delfina Gómez, al señalar que esto permite canalizar recursos a los 125 municipios y fortalecer las capacidades de los ayuntamientos.

Duarte Olivares subrayó que el trabajo de las y los legisladores locales, junto con la coordinación permanente con las presidencias municipales, ha sido fundamental para avanzar en las 121 obras y acciones del Plan Oriente, que tienen como objetivo beneficiar a alrededor de 10 millones de mexiquenses.

El secretario general de Gobierno también asistió a los informes legislativos de Arleth Grimaldo Osorio, en Tlalnepantla, y Angélica Pérez Rangel, en Chicoloapan, donde señaló que la gobernadora Delfina Gómez instruyó profundizar durante los próximos tres años la transformación tanto de la zona oriente como del conjunto del Estado de México.

De esta manera, el gobierno estatal plantea mantener la coordinación institucional como uno de los principales mecanismos para avanzar en las obras y acciones destinadas a mejorar las condiciones de vida de la población de la región.