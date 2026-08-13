Procesan a implicado en asesinato de Betito, estudiante de la UNAM, en asalto en Edomex

Con emociones encontradas de dolor porque perdió su hijo y de alegría porque fue vinculado a proceso a uno de los responsables de privar de la vida al joven estudiante de la Facultad de Estudios Superiores (FES) sobre la autopista México-Puebla el 22 de julio, vivió José Alberto Sandoval, papá de Alberto Sandoval González, a quien llamaban Betito.

“El día de hoy se dio por concluida la audiencia de control donde la jueza resolvió a favor de nosotros y queda vinculado a proceso ese individuo y se dieron tres meses para la investigación complementaria, es decir tiene trabajo que hacer el fiscal, tiene trabajo que hacer la policía de investigación con todo lo que conlleva el aparato de justicia para localizar y llevar al poder judicial a los demás participantes”, dijo.

Previo a la audiencia de continuación que se realizó en los juzgados de Chalco, para determinar si sería vinculado a proceso Cristhian Daniel, familiares y amigos del joven llevaron a cabo una manifestación y se sumaron a un bloqueo de abogados sobre la carretera federal Chalco-Mixquic.

La familia exige que se agilicen las investigaciones y detengan a los responsables, para que ya no haya más muertes Foto: @alvarez_armando

Luego de dos horas, el juez determinó vincularlo a proceso y que continuará en prisión preventiva, Christian Daniel por el delito de robo con violencia en transporte público con el agravante de homicidio y quien de acuerdo a la familia se mostraba temeroso durante la audiencia.

“Normalmente estas personas cuando están en grupo con un arma blanca intimidan agreden a la gente, la golpean, pero cuando ya se ven sometidos su actitud totalmente es de arrepentimiento, pero cuando están cometiendo el acto no se tientan el corazón”, añadió el padre de la víctima.

Se determinó un plazo de tres meses para el cierre de investigación, y continuarán a la espera de la detención de la persona que disparó el arma que quitó la vida que ya fue identificado. Mientras que las otras dos personas que habían sido detenidos junto con Cristhian Daniel fueron puestas en libertad, al ser familiares.