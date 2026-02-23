Reanudarán clases en Edomex tras suspensión por hechos violentos tras caída de 'El Mencho'

El gobierno del Estado de México informó que a partir del martes 24 de febrero se reanudan las clases presenciales en los 125 municipios del Edomex, tras la suspensión por los hechos de violencia registrados tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’.

A través de una tarjeta informativa difundida por la Coordinación General de Comunicación Social, la administración estatal señaló que el retorno aplica para todos los niveles educativos.

Regreso en todos los niveles educativos

De acuerdo con la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), la medida incluye Educación Inicial, Básica, Media Superior y Superior.

La dependencia precisó que el regreso se realiza privilegiando la seguridad y el bienestar de la comunidad educativa.

El anuncio implica que madres y padres de familia, tutores, estudiantes, docentes y personal administrativo deberán acudir a sus planteles para retomar las actividades escolares de manera regular.

La autoridad educativa indicó que se mantiene coordinación permanente con las instancias de seguridad para dar seguimiento al desarrollo de las actividades en todo el territorio mexiquense.

Llamado a informarse por canales oficiales

En el comunicado, la SECTI exhortó a la comunidad escolar a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales del Gobierno del Estado de México.

El llamado se da en el contexto de suspensión temporal de actividades que se había implementado en días previos derivado del monitoreo de condiciones de seguridad en distintas regiones de la entidad.

La administración estatal señaló que la reanudación de clases busca garantizar el derecho a la educación y la continuidad académica de las y los estudiantes mexiquenses.

Coordinación con autoridades de seguridad

La Secretaría de Educación estatal reiteró que continuará atenta al desarrollo de las actividades escolares y mantendrá coordinación con las instancias correspondientes para atender cualquier situación que pudiera presentarse.

Con esta decisión, el Estado de México normaliza las actividades educativas en los 125 municipios que conforman la entidad, una de las más pobladas del país y con uno de los sistemas escolares más amplios a nivel nacional.

