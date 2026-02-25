Terror en Tultepec, Edomex: Dejan restos humanos dentro de bolsas en la calle

Habitantes de Tultepec, Estado de México (Edomex), reportaron este miércoles el hallazgo de restos humanos dentro de bolsas en diversos puntos de la colonia El Mirador.

Policías municipales acudieron al sitio y confirmaron que se trataba de los restos de aparentemente dos personas, dentro de cuatro bolsas.

Primero se dio el reporte de dos bolsas en un terreno baldío de la calle San José Oriente, con lo que se presume que eran dos torsos del cuerpo de dos personas.

Hallazgo de restos humanos en Tultepec. Especial

Metros más adelante, en la misma calle, se dio el aviso de otras dos bolsas, las cuales contenían dos cabezas humanas.

Los hallazgos causaron pánico y alerta entre la población de Tultepec, quienes pidieron mayor seguridad en la zona.

Realizan levantamiento de restos

La zona en donde se registraron los hallazgos de restos humanos fue acordonada por los policías municipales de Tultepec y elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México.

Los policías esperaron la llegada de agentes periciales de la Fiscalía General de Justicia mexiquense, para el levantamiento de las bolsas con restos humanos y los trabajos periciales correspondientes para la carpeta de investigación sobre el caso.

Hallazgo de restos humanos en Tultepec. Especial

Hasta el momento, se desconoce la identidad de las víctimas y si estas radicaban en el mismo municipio o simplemente sus restos fueron abandonados en ese lugar.

Primeros reportes indican que los restos humanos corresponden a dos hombres.

Cabe señalar que no es la primera vez que ocurre una situación de este tipo en Tultepec; en febrero, mayo y diciembre del año pasado, se reportó el hallazgo de restos humanos dentro de bolsas en esa zona del Edomex.

¿Qué hacer ante el hallazgo de restos humanos?

Si encuentras restos humanos, es importante actuar con calma y seguir estos pasos para proteger tu seguridad y ayudar a las autoridades a investigar correctamente:

No toques ni muevas nada.

Evita manipular los restos o cualquier objeto cercano. Alterar la escena puede destruir evidencias importantes.

Aléjate y asegura tu integridad.

Mantén distancia y procura que otras personas no se acerquen. Si el lugar es inseguro, retírate.

Llama de inmediato al 911.

Proporciona la ubicación exacta (calle, colonia, referencias visibles), describe brevemente lo que observas y sigue las instrucciones del operador.

Permanece disponible.

Si es seguro hacerlo, quédate cerca para orientar a los servicios de emergencia cuando lleguen, sin intervenir en la escena.

No difundas imágenes ni información.

Evita tomar fotos, grabar video o compartir detalles en redes sociales. Esto puede entorpecer la investigación y vulnerar la dignidad de la persona.

