Caen tres con 400 cartuchos útiles en el Estado de México

Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), detuvieron a tres personas por su probable participación en delitos contemplados en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Los hechos ocurrieron cuando policías estatales realizaban recorridos de seguridad y vigilancia sobre el Circuito Exterior Mexiquense, a la altura de la colonia Central.

Durante la intervención, los oficiales detectaron un automóvil con vidrios polarizados, por lo que se le marcó el alto mediante comandos verbales y se solicitó al conductor que se detuviera en un lugar seguro.

Al realizar una inspección preventiva conforme a los protocolos de actuación, los elementos localizaron en el interior de la unidad una caja de cartón que contenía ocho cajas con 50 cartuchos útiles calibre 9 milímetros cada una, lo que dio un total de 400 cartuchos útiles.

Ante el hallazgo, los oficiales detuvieron a quienes se identificaron como Emanuel “N” de 27 años, Óscar “N” de 36 años y Javier “N” de 26 años, a quienes después de informarles el motivo de su detención y hacer saber los derechos que la ley les consagra, junto con los indicios asegurados, fueron trasladados ante la Fiscalía General de la República, con sede en Ecatepec, donde se determinará su situación jurídica.

400 cartuchos útiles decomisados a tres sujetos en el Edomex Foto: Especial

Capturan a banda dedicada al robo y desvalijamiento de autos

En un operativo implementado por autoridades del Estado de México, fue posible capturara seis hombres, entre ellos un menor de edad, por estar presuntamente involucrados en el robo y desvalijamiento de un vehículo.

La Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) informó que la detención fue posible tras implementar trabajos de investigación luego de la denuncia por el robo de un automotor que estaba estacionado.

Además, se aseguró un predio que era usado para ocultar y desmantelar las unidades que eran robadas y también quedó a disposición otro automóvil que era usado como “muro”.

Presentación de la denuncia

La víctima denunció al número de emergencias 911, el pasado 18 de febrero, el robo sin violencia de una camioneta en la colonia Ejido de la Magdalena, en el municipio de Toluca, la cual dejó estacionada y al regresar por ella, ya no estaba.

La SSEM precisó que “en el reporte refirieron que se dejó el automóvil estacionado y al regresar ya no lo encontró. Personal del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) realizó el análisis videográfico y lograron establecer que los probables responsables utilizaron un automotor que fungía como muro”.

Fue así como se implementaron los trabajos de investigación en gabinete y en campo, tanto por agentes de la SSEM y de la Policía Municipal de Toluca.

