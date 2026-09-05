Incendio consume pipas con diésel en fábrica de Tlalnepantla

Un fuerte incendio se registró en una fábrica, ubicada en una zona industrial de Tlalnepantla, Estado de México, de acuerdo con los primeros reportes, las llamas se originaron en una pipa que almacena diésel.

A la zona se movilizaron los servicios de emergencia para contener las llamas y evitar que se propaguen, los hechos ocurren en la calle Tenayuca.

Las llamas alcanzaron varios metros de altura Foto: Especial

Lo que se está quemando en este momento son algunas pipas que contienen diésel, lo estamos conteniendo y evitando que se propague, está trabajando todo nuestro equipo de bomberos y viene más personal de los municipios aledaños. Tenemos el control alrededor de las empresas de esta zona industrial”, dijo Genaro Israel Anita Gutiérrez, director de los Bomberos.

Aunque no se ha precisado si hay personas heridas por este fuerte incendio, trascendió que por lo menos tres personas resultaron con quemaduras.