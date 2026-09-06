Al menos nueve muertos y más de 40 heridos tras explosión de pirotecnia en Temascalcingo

La celebración religiosa estaba a punto de llegar a uno de sus momentos tradicionales cuando todo cambió. Eran aproximadamente las 20:25 horas del sábado 5 de septiembre en la comunidad de Santa María Canchesdá, Temascalcingo, y decenas de personas se encontraban en las inmediaciones de la iglesia principal. La fiesta patronal transcurría alrededor del templo, donde se había preparado pirotecnia para acompañar el cierre de los festejos.

Entonces ocurrió la detonación.

Una fuerte explosión sacudió la explanada. El estruendo interrumpió de golpe la celebración y convirtió el lugar en una escena de emergencia: personas heridas, estructuras dañadas y asistentes intentando comprender qué había sucedido.

Los primeros minutos fueron de confusión. Algunos de los presentes intentaron auxiliar a quienes habían quedado lesionados mientras comenzaba la movilización de los cuerpos de emergencia.

El saldo que se ha conocido posteriormente dimensionó la tragedia: al menos nueve personas perdieron la vida y más de 40 resultaron heridas.

De acuerdo con reportes locales, ocho de las víctimas murieron en el lugar. Una novena persona falleció posteriormente en el Hospital General de Atlacomulco.

Una celebración que terminó en emergencia

La pirotecnia se encontraba preparada para el cierre de las actividades religiosas, a un costado de la iglesia.

Los reportes preliminares señalan que los fuegos artificiales detonaron de manera simultánea. La fuerza de la explosión provocó daños en una estructura metálica y en las lonas instaladas para el evento, además de lanzar fragmentos que alcanzaron a personas que se encontraban cerca del punto donde se produjo la detonación.

En cuestión de minutos, el espacio destinado a la celebración se transformó en un punto de atención de emergencia.

Ambulancias, paramédicos, bomberos y policías de distintas corporaciones comenzaron a llegar a la comunidad para atender a los afectados y facilitar su traslado a hospitales de la región.

La magnitud de la emergencia obligó a solicitar apoyo de municipios vecinos, entre ellos El Oro y Atlacomulco, cuyos cuerpos de auxilio se sumaron a las labores realizadas en Temascalcingo.

Elementos de seguridad acordonaron el perímetro para permitir el ingreso y salida de las unidades de emergencia y evitar que la presencia de personas dificultara las labores de rescate.

Los sacerdotes también resultaron heridos

Entre las personas lesionadas se encuentran los sacerdotes Fernando Chávez Cruz y Javier Sánchez Montes.

La Diócesis de Atlacomulco informó que ambos recibían atención médica y que su condición se reportaba fuera de peligro.

El obispo Adolfo Miguel Castaño Fonseca expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y con la comunidad afectada.

Como pastor de esta Iglesia particular, quiero expresar mi cercanía, solidaridad y profundo pésame a las familias de quienes han fallecido, así como a sus seres queridos y a toda la comunidad que hoy experimenta el dolor de esta tragedia”, manifestó.

Sus palabras reflejan la dimensión que el accidente adquirió para una comunidad que se encontraba reunida precisamente en torno a una celebración religiosa.

Entre las personas lesionadas se encuentran los sacerdotes Fernando Chávez Cruz y Javier Sánchez Montes. Facebook

Los hospitales comenzaron a recibir a los heridos

Mientras los equipos de emergencia trabajaban en la zona de la iglesia, los lesionados fueron distribuidos en distintos centros médicos.

En el Hospital Alfredo Harp Calderoni Un Kilo de Ayuda se reportó la atención de diez personas.

El Hospital Regional de Atlacomulco del ISSEMYM informó sobre varios pacientes. Entre ellos se encontraba Joel Domínguez Martínez, de 45 años, quien posteriormente fue trasladado al Centro Médico Toluca.

En ese hospital permanecían Roberto Leonardo González García, de 8 años; Roberto González García, de 50 años, y Ana Lilia García Ramírez, de 42 años.

Por su parte, en el Hospital General de Zona 252 del IMSS fueron atendidos Óscar Hernández Rivas, José de Jesús Betancour Hernández y Valvino Rivas Guerra, así como los menores María Dolores Hernández Ortiz, María Sofía García Hernández, Soledad González Hernández y Amaro Flores Gregorio.

Otros diez lesionados fueron canalizados al CEAPS Ex Hacienda de Solís, centro médico público ubicado en Temascalcingo.

La distribución de pacientes entre diferentes unidades permitió atender el elevado número de personas afectadas y mantener disponibles los servicios médicos de la región.