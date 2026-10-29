Sobrina secuestra a su tía en Ecatepec y hallan restos humanos bajo el cemento

Luego de que una mujer de 52 años desapareciera misteriosamente en Ecatepec, Estado de México, ahora las sospechas apuntan a su propia familia. Su sobrina y la pareja de ésta fueron detenidos por su presunta participación en el caso, mientras que las autoridades encontraron restos humanos enterrados y cubiertos con cemento en un inmueble de la misma colonia donde vivía la víctima.

La pareja sospechosa Especial

Todo inició el pasado 15 de octubre, cuando la pareja sentimental de la mujer salió a trabajar y la dejó en su domicilio, ubicado en la colonia Rústica Xalostoc, en compañía de su sobrina, Ana Belén “N”, y Marcos Alejandro “N”, quienes también vivían en ese lugar.

Durante el día, el hombre intentó comunicarse con ella, pero no tuvo noticias. Al regresar a casa, preguntó a la pareja si sabía dónde estaba. Ambos le respondieron que no tenían idea de su paradero.

Preocupado porque su pareja no aparecía, el hombre denunció su desaparición y las autoridades comenzaron a buscarla.

Con el avanzaron de las investigaciones, los agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México encontraron pistas que ponen bajo sospecha a la sobrina y a su pareja.

Una de las primeras señales fue que el teléfono celular de la mujer seguía registrando actividad cerca de su domicilio, a pesar de que nadie sabía dónde estaba. Además, al revisar los movimientos de las líneas telefónicas de los sospechosos, los investigadores encontraron coincidencias de tiempo y ubicación.

Durante las inspecciones realizadas en los inmuebles relacionados con el caso, los peritos encontraron rastros de sangre, lo que reforzó las sospechas de que algo grave había ocurrido dentro de la vivienda.

Con estos indicios, la Fiscalía estableció que Ana Belén y Marcos Alejandro presuntamente habrían privado de la libertad a la mujer y habrían ocultado información sobre lo que le había sucedido y dónde se encontraba.

Un juez giró órdenes de aprehensión contra ambos por el delito de desaparición cometida por particulares, con las agravantes de que la víctima es mujer y de que se habría aprovechado el vínculo familiar.

Los dos fueron detenidos e ingresados al penal donde quedaron a disposición de un juez que determinará su situación jurídica. De comprobarse su responsabilidad, cada uno podría recibir una condena de hasta 50 años de prisión.

Los agentes de la Fiscalía mexiquense revisaron otro inmueble de la colonia Rústica Xalostoc, en Ecatepec, donde encontraron restos humanos de una mujer que habían sido enterrados y cubiertos con cemento.

Hasta ahora, las autoridades no han confirmado que se trate de la mujer de 52 años desaparecida desde el 15 de octubre. Los restos están siendo sometidos a estudios periciales para establecer su identidad.