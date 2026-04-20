Decomisan vacunas falsas contra VPH, sarampión y clonazepam

Un operativo conjunto de fuerzas federales en Huixquilucan, Estado de México, derivó en la detención de dos personas presuntamente vinculadas con la venta de medicamentos apócrifos, así como el aseguramiento de miles de dosis de fármacos controlados, vacunas falsificadas y droga. La acción fue encabezada por la Secretaría de Marina, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República.

De acuerdo con la información oficial, el despliegue se realizó tras trabajos de inteligencia e investigación que permitieron ubicar un inmueble utilizado como centro de distribución de medicamentos ilegales, incluidos biológicos falsificados. El cateo se llevó a cabo luego de obtener una orden judicial emitida por un juez de control, lo que permitió intervenir el domicilio situado en la colonia Jesús del Monte.

Durante el operativo fueron detenidos Rodolfo César “N” y Areli “N”, señalados como presuntos responsables de la comercialización de estos productos ilícitos. Según las autoridades, ambos estarían vinculados a una red dedicada a la distribución de medicamentos falsificados, lo que representa un riesgo significativo para la salud pública.

En el lugar, los elementos federales aseguraron 15 mil dosis de clonazepam, además de cocaína, cartuchos útiles y diversos dispositivos electrónicos. Asimismo, se decomisaron vacunas apócrifas que supuestamente eran utilizadas contra enfermedades como el Virus del Papiloma Humano (VPH), el sarampión y el neumococo.

Las autoridades detallaron que entre lo incautado se encontraban 110 dosis de vacunas falsificadas contra el VPH, 22 vacunas para neumococo y nueve dosis para sarampión. También se localizó un millar de etiquetas destinadas a la distribución de estos productos, lo que sugiere un esquema organizado para su comercialización.

Línea de aseguramientos Huixquilucan

Decomisos 15,000 dosis de clonazepam 110 vacunas apócrifas contra VPH 22 vacunas para neumococo 9 vacunas contra sarampión 1,000 etiquetas para distribución Cocaína y cartuchos útiles Detenidos y acciones 2 personas detenidas: Rodolfo César “N” Areli “N” Delito: venta de medicamentos apócrifos Autoridades: Semar, SSPC y FGR Ubicación: Huixquilucan, Estado de México

Estas acciones, subrayaron las dependencias, no solo afectan la operación de redes ilícitas, sino que también evitan riesgos graves a la salud de la población, al impedir la circulación de sustancias que no cumplen con los estándares sanitarios y que pueden generar consecuencias médicas severas.

Los detenidos fueron informados de sus derechos conforme a la ley y puestos a disposición del Ministerio Público federal, que será el encargado de determinar su situación jurídica en las próximas horas. El material asegurado también quedó bajo resguardo de las autoridades para su análisis e integración en la carpeta de investigación.

La intervención en Huixquilucan refleja el fortalecimiento de las estrategias federales contra delitos que combinan el narcotráfico con la falsificación de insumos médicos, una tendencia que ha crecido en los últimos años ante la alta demanda de medicamentos y vacunas.

Riesgos sanitarios y mercado ilegal de medicamentos

El tráfico de medicamentos apócrifos constituye una amenaza creciente en México y otros países, ya que estos productos suelen carecer de principios activos adecuados o contener sustancias nocivas. En el caso de las vacunas, el riesgo se multiplica, pues su aplicación puede generar una falsa sensación de protección frente a enfermedades potencialmente graves.

Especialistas en salud pública han advertido que la circulación de vacunas falsificadas puede afectar campañas de inmunización y provocar brotes epidemiológicos, especialmente en poblaciones vulnerables. En este contexto, operativos como el realizado en Huixquilucan buscan frenar la expansión de estos mercados ilegales.

El aseguramiento de etiquetas y material de empaque revela un nivel de sofisticación en la falsificación, lo que obliga a las autoridades a reforzar los mecanismos de vigilancia sanitaria y control de distribución de medicamentos.

Impacto en la seguridad y la salud pública

El decomiso de sustancias como el clonazepam —un medicamento controlado— junto con drogas ilícitas evidencia la convergencia entre distintos mercados ilegales. Esta interrelación incrementa la complejidad del fenómeno y exige respuestas institucionales más robustas.

Las autoridades federales reiteraron que continuarán con operativos similares en distintas regiones del país, con el objetivo de proteger la salud de la población y debilitar las estructuras criminales que operan en este sector.

asc